Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (4-5/12/2022) 3 con giáp có “Tài vận lao đao” tiền bạc thất thoát. Công việc gặp nhiều cản trở. Tuổi Thìn bản mệnh đi xuống coi chừng gặp kẻ gian hãm hại

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (4-5/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ không được như kỳ vọng. Bản mệnh có chút nóng vội trong khi giải quyết vấn đề nên mang đến nhiều hệ lụy không tốt.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Bản mệnh không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại có nhiều khoản cần chi. Bạn phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè, người thân để có đủ tiền để lo toan cho những vấn đề cấp bách.

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (4-5/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ không được như kỳ vọng. Bản mệnh có chút nóng vội trong khi giải quyết vấn đề nên mang đến nhiều hệ lụy không tốt. Con giáp này nên điều chỉnh cách thức làm việc và tìm cách giải quyết những vấn đề do mình gây ra.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có bước tiến. Bản mệnh đã bước ra khỏi những đau thương của mối quan hệ trước đó và mở lòng hơn. Bạn nhận được sự quan tâm của nhiều người và trong số đó có người là định mệnh của bạn. Thế nhưng, cả hai sẽ chưa thể bắt đầu mối quan hệ chính thức mà nên khởi đầu từ tình bạn.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (4-5/12/2022) Lục Xung nhắc nhở bạn đừng vì nóng giận mà có quyết định sai lầm. B Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (4-5/12/2022) Lục Xung nhắc nhở bạn đừng vì nóng giận mà có quyết định sai lầm. Bạn dễ bị thao túng tâm lý khi người ta hiểu rõ hoàn cảnh và điểm yếu của bạn. Hãy bình tĩnh lại để tránh rắc rối xảy ra nhé.



Chính ấn mang lại cho con giáp tuổi Tuất cảm giác may mắn được làm việc trong môi trường lý tưởng, đồng nghiệp và cấp trên đều sẵn sàng hỗ trợ cho bạn khi cần. Điều này giúp bạn có thể thoải mái phát huy năng lực của mình.



Khi bạn thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực thì mối quan hệ của bạn mới có thể cải thiện. Người ấy dù yêu thương nhưng không thể nào chịu đựng mãi sự quá quắt của bạn.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (4-5/12/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn đi xuống. Con giáp này gặp phải rắc rối trong quá trình triển khai các dự án Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (4-5/12/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn đi xuống. Con giáp này gặp phải rắc rối trong quá trình triển khai các dự án nên không nhận được kết quả như kỳ vọng. Bản mệnh nên nhờ đến sự hỗ trợ của những người đồng nghiệp thân thiết và chia nhỏ tường vấn đề để giải quyết.

Tài vận: Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp này tìm được nhiều mối quan hệ làm ăn mới mang về nguồn thu lớn. Tuy nhiên, bạn đang chi tiêu không hợp lý khiến tài chính luôn trong tình trạng thiếu hụt.

Tình cảm: Vận trình tình duyên hạnh phúc. Nhờ vào Ngũ hành tương sinh nên đôi lứa yêu thương và quan tâm nhau ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió đã giúp cả hai nhận ra rằng đối phương là nửa phù hợp dành cho mình.

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