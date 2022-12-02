Tử vi dự báo 96% vào đúng 12h03 phút trưa ngày (4/12/2022) 3 con giáp "Lộc lá vào nhà" thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Thiên Ấn nâng đỡ mở lối cho tuổi Tỵ thuận lợi muôn đường.

Tử vi dự báo 96% vào đúng 12h03 phút trưa ngày (4/12/2022) Thiên Ấn nâng đỡ giúp cho con giáp này khá thuận lợi trong công việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc có trở ngại. Bản mệnh khá nóng vội trong việc muốn nâng cao tài chính nhanh chóng nên nhận nhiều công việc cùng lúc. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến bạn khó cân bằng và hoàn thành tốt tất cả công việc.

Tử vi dự báo 96% vào đúng 12h03 phút trưa ngày (4/12/2022) Thiên Ấn nâng đỡ giúp cho con giáp này khá thuận lợi trong công việc. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo mới. Trong giai đoạn dần về cuối năm nhiều đồng nghiệp vẫn còn cách xa mục tiêu thì con giáp này đã đạt được chỉ tiêu đề ra.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có bất đồng. Bản mệnh và người bạn đời có những quan điểm khác nhau. Hai bạn không ai chịu nhường nhịn ai nên xảy ra tranh cãi. Những bạn độc thân nhưng chưa thể tìm được người phù hợp do quá tập trung vào công việc.

Tuổi Thìn

Tài chính không có nhiều biến động nhưng cũng không thất thoát là mấy. Bạn có thể nhận được quà từ bạn bè, hoặc lợi nhuận từ việc kinh doanh nhỏ lẻ của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 96% vào đúng 12h03 phút trưa ngày (4/12/2022) Tam Hợp giúp cho chuyện tình duyên của các cặp đôi tuổi Thìn rất êm đẹp khi bạn và người ấy có thời gian ở bên nhau. Hai người cùng làm những việc ý nghĩa giúp thúc đẩy mối quan hệ của mình.

Tỷ kiên nhắc nhở con giáp tuổi Thìn nên thận trọng hơn trong từng việc làm nhỏ. Ngoài ra, đừng để bản thân gặp những trở ngại thực tế do lý tưởng hóa quá mức.



Tài chính không có nhiều biến động nhưng cũng không thất thoát là mấy. Bạn có thể nhận được quà từ bạn bè, hoặc lợi nhuận từ việc kinh doanh nhỏ lẻ của mình.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo 96% vào đúng 12h03 phút trưa ngày (4/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế sẽ được cải thiện nên hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 96% vào đúng 12h03 phút trưa ngày (4/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế sẽ được cải thiện nên hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn nhé.

Tình duyên: Nên xem lại mình, nghiêm túc với chuyện hẹn hò, cẩn thận trễ hẹn sẽ làm gia tăng cãi vã.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay được cải thiện, bạn có thể đổi mới phương pháp làm việc và được lãnh đạo chấp thuận.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay rực rở, bạn sẽ mất nhiều thứ nếu lơi lỏng cảnh giác.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay có phần khởi sắc tuy nhiên vẫn phải hạn chế ăn đồ lạnh.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm