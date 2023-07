Tử vi dự đoán tuần mới (25- 31/7), đây là 3 con giáp ăn trọn lộc trời, vai trái gánh vàng, vai phải gánh bạc, giàu có viên mãn đủ đầy

Tử vi cho rằng trong tuần mới này, do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thân chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió.

Ngoài ra, những người tuổi Thân còn có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, người tuổi Ngọ tốt bụng, dễ gần, rất dám nghĩ dám làm. Họ không chỉ sở hữu chỉ số thông minh cao mà còn có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Con giáp tuổi Ngọ tính tình dịu dàng, nhân hậu, rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân.

Trong tuần mới này, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, công việc ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh có vận may dồi dào, các thương vụ đều suôn sẻ, mau chóng trở nên giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo