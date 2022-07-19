Tử vi dự đoán, đúng 7h ngày 20/7, 3 con giáp mở cửa ra là ôm lộc lớn, ngồi trên đống vàng, vơ hết tiền tài thiên hạ, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 20:41

Các chuyên gia tử vi cho hay những con giáp dưới đây được Thần tài chiếu cố, được thời đổi vận giàu nhanh đến chóng mặt sau ngày 20/7.

Tuổi Sửu

Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con vật đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, do đó những người sinh tuổi này đa phần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, sống nguyên tắc và rất thực tế, tự lập từ sớm không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Trong công việc, người tuổi Sửu nổi tiếng kiên nhẫn, chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình, họ là người sống có trách nhiệm với tập thể, không bao giờ đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích tập thể. Người sinh tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, họ không bao giờ ngại đương đầu với khó khăn, thử thách, nếu đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng.

Các chuyên gia tử vi cho hay kể từ khi bước qua ngày 20/7 vận thế của người tuổi Sửu sẽ vượng sắc hơn, đặc biệt là cả trong sự nghiệp lẫn tài chính. Cụ thể trong giai đoạn này bản mệnh được Thần tài chiếu cố nồng hậu, dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền, chuyện mua xe mua nhà sẽ không còn xa vời đối với bản mệnh nữa.

Tử vi dự đoán, đúng 7h ngày 20/7, 3 con giáp mở cửa ra là ôm lộc lớn, ngồi trên đống vàng, vơ hết tiền tài thiên hạ, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ngày 20/7 vận thế của người tuổi Sửu sẽ vượng sắc hơn về sự nghiệp lẫn tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, hiền lành và vô cùng thông minh. Cuộc sống của họ tuy không nhiều biến động nhưng cũng không phải là thăng hoa rực rỡ. Trong năm Mậu Tuất vừa qua tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều biến cố, thậm chí có mất mát và hy sinh.

Tuy nhiên nhờ trời sinh tính tình mạnh mẽ, biết nhẫn nhịn và chịu đựng nên rồi cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Tử vi học có nói, trong ngày 20/7, bất kể làm việc gì tuổi Mão cũng được các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không giàu có như đại gia thì ít nhất cũng có của ăn của để

Đặc biệt, từ thời gian này, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, ngoài ra họ còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, người sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Mão gầy dựng sự nghiệp ổn định kéo theo tài vận dồi dào.

Tử vi dự đoán, đúng 7h ngày 20/7, 3 con giáp mở cửa ra là ôm lộc lớn, ngồi trên đống vàng, vơ hết tiền tài thiên hạ, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
trong ngày 20/7, bất kể làm việc gì tuổi Mão cũng được các vị thần may mắn chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Đây là khoảng thời gian rất vui vẻ, thuận lợi cho những người cầm tinh con Ngựa. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được mối nhân duyên “trời sinh một cặp”. Người đã có đôi thì tâm đầu ý hợp, giữa hai người dường như không tồn tại khoảng cách nào. Người có gia đình cần phải hành xử công bằng, nhạy cảm với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hoặc mối quan hệ với con cái.

Tử vi tuổi Ngọ thời gian này cũng dự báo công việc sẽ rất thuận lợi nhờ Thực Thần "chống lưng". Những dự toán thông minh của bản mệnh giúp cho thành quả thu được sẽ càng xuất sắc. Bạn đem tới sự tin tưởng với đồng nghiệp xung quanh. Với người đang lập nghiệp thì nhờ mưu lược và trí thông minh sẽ giúp bạn thúc đẩy sự nghiệp trong tuần này.

Vận tài lộc của bạn gặp nhiều may mắn. Công việc thuận lợi giúp củng cố thêm vận tiền bạc của mình. Đối mặt với những khó khăn, tuổi Ngọ luôn có người đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên tính cách của tuổi Ngọ mang nhiều Hỏa khí nên có hơi nóng nảy, bạn cần kiếm chế, không nên hấp tấp vội vàng, nhất là trong đầu tư thì mới mong có được tài vận như ý được.

Tử vi dự đoán, đúng 7h ngày 20/7, 3 con giáp mở cửa ra là ôm lộc lớn, ngồi trên đống vàng, vơ hết tiền tài thiên hạ, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Đối mặt với những khó khăn, tuổi Ngọ luôn có người đứng ra giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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