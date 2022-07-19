Tử vi 5 ngày tới (20-24/7), Thần Phật soi sáng, quý nhân chỉ đường 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, công danh thành toại, lộc lá như mưa, giơ tay hứng trọn

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 21:23

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp chỉ cần qua 5 ngày nữa thì cuộc sống sẽ đổi vận.

Tuổi Mão

Giống với hình ảnh con vật đại diện người sinh tuổi Mão đa phần thông minh nhanh nhẹn, cơ trí hơn người, họ có mắt nhìn tinh tế và có tầm nhìn xa trông rộng nên dễ dàng thành công, có uy quyền địa vị. Bên cạnh đó những người sinh tuổi này còn tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Người tuổi Mão còn có khả năng giao tiếp tốt nên xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong công việc chính điều này giúp ích rất nhiều trong sự nghiệp của bản mệnh. Bên cạnh đó, người sinh tuổi Mão còn có khả năng thích nghi cao với những thay đổi của hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực cao trong công việc.

Xem tử vi 5 ngày tới của người tuổi Mão cho thấy vận thế có nhiều chuyển biến bất ngờ. Đặc biệt, giai đoạn này bản mệnh đặc biệt hưởng được lộc Thần tài, liên tục gặp may mắn trong việc kiếm tiền, tha hồ rước lộc vào nhà, thoải mái chi tiêu. Có thể nói, thời gian này người tuổi Mão sẽ có cú lộn ngược dòng ngoạn mục.

Tử vi 5 ngày tới (20-24/7), Thần Phật soi sáng, quý nhân chỉ đường 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, công danh thành toại, lộc lá như mưa, giơ tay hứng trọn - Ảnh 1
5 ngày tới Mão đặc biệt hưởng được lộc Thần tàiẢnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

5 ngày tới có thể gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công" của con giáp này. Không những tình cảm hạnh phúc viên mãn mà sự nghiệp, tài vận đều hanh thông hơn người.

Đặc biệt việc kinh doanh của người tuổi Tý vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng trưởng không ngừng. Người tuổi Tý sẽ không phải đau đầu vì tiền trong tháng này nữa.

Tử vi 5 ngày tới (20-24/7), Thần Phật soi sáng, quý nhân chỉ đường 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, công danh thành toại, lộc lá như mưa, giơ tay hứng trọn - Ảnh 2
5 ngày tới có thể gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công" của Tý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là một trong những con giáp may mắn được nhận lộc từ Thần Tài vào 5 ngày tới đây. Con giáp này luôn thích cuộc sống tự do, tự lập và không muốn sống trong sự gò bó. Trong cuộc sống cũng như công việc, những người tuổi Ngọ luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ, độc đáo. Với sự nỗ lực hết mình mang lại cho tuổi Ngọ một sự nghiệp thành công.

Theo dự đoán từ tử vi 12 con giáp: Trong 5 ngày tới, những người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài gọi tên nhận lộc. Bởi vậy mà con giáp này sẽ gặp được rất nhiều điều may trong cuộc sống và công việc của mình. Các bạn sẽ tìm được hướng đi riêng và tiến hành mọi việc rất suôn sẻ.

Về tiền tài, đây sẽ là thời cơ để tuổi Ngọ thể hiện những thế mạnh vốn có của bản thân và kiếm được những khoản tiền kha khá. Nhờ đó, cuộc sống của bạn cũng được cải thiện rất nhiều so với trước.

Tử vi 5 ngày tới (20-24/7), Thần Phật soi sáng, quý nhân chỉ đường 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, công danh thành toại, lộc lá như mưa, giơ tay hứng trọn - Ảnh 3
5 ngày tới, những người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài gọi tên nhận lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến