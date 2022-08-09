Tử vi dự đoán, thứ 4 (10/8/2022): 3 con giáp may mắn có Thần Tài rót lộc vào túi, sự nghiệp thăng hoa, nợ nần trả đủ, vận trình suôn sẻ, hanh thông

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 15:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai thứ 4 (10/8/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài rót lộc vào túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền vào như nước, nợ nần trả hết trong một đợt, cuộc sống diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, trong con đường sự nghiệp của mình tuổi Tý thường có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, con giáp này còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ 4 (10/8/2022), con đường sự nghiệp, tài lộc của tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để con giáp này trổ tài phát huy hết năng lực của bản thân trong việc nâng cao con đường công danh sự nghiệp của mình. 

Muốn có hoạnh tài bất ngờ, con giáp này có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường để tránh được thiệt hại về tiền của. Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng khi họ sẽ có quý nhân bên cạnh chỉ đường dẫn lối nên khả năng thành công là rất cao. 

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn này dù là cả trong cuộc sống hay lao động, tuổi Tý cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ 4 (10/8/2022), con đường sự nghiệp, tài lộc của tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Nhờ vậy mà trong đường công danh sự nghiệp, tuổi Sửu luôn có khả năng thành công rất lớn. 

Quãng thời gian gần đây chứng kiến vận đen đeo bám con giáp này, công việc của tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn. Trong khi đó những người làm kinh doanh có thể sẽ không gặp may. Tuy nhiên tử vi cho biết, trong khoảng thời gian tới đây, tài lộc của tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Con giáp này gặp may mắn hơn trong công việc, đã vậy còn có quý nhân nâng đỡ nên sở hữu nhiều cơ hội thăng tiến. 

Trong công việc kinh doanh, bản mệnh gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước giúp cho con giáp này kiếm về khoản tiền khủng trong giai đoạn này. Cuộc sống được cải thiện, tuổi Sửu không còn phải đau đầu lo lắng về chuyện tiền bạc như trước. 

con giap 2
 Tử vi cho biết, trong khoảng thời gian tới đây, tài lộc của tuổi Sửu dồi dào hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Giai đoạn vừa qua có lẽ người tuổi Tuất đã trải qua không ít khó khăn cũng bởi vì tính cách của mình. Cụ thể, con giáp này sống khá khép mình và bảo thủ nên các mối quan hệ xã hội cũng bị hạn chế theo, từ đó ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và sự nghiệp. Chính vì vậy, chỉ cần họ chịu thay đổi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn trước nhiều lần. 

Đúng ngày mai (10/8/2022), con đường hậu vận của tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này được quý nhân nâng đỡ, làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Tuổi Tuất buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Chưa hết việc có Thần Tài ban lộc cũng giúp cho tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời.

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, tuổi Tuất mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

con giap 3
Đúng ngày mai (10/8/2022), con đường hậu vận của tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này được quý nhân nâng đỡ, làm ăn phát đạt, của cải tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 11h sáng mai (10/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp quý nhân, vạn sự khởi sắc, tài lộc dồi dào, tiền về như thác đổ, đất đai nhà cửa cùng lúc có đủ, vận trình đầy rẫy vinh quang

Trúng số độc đắc vào 11h sáng mai (10/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp quý nhân, vạn sự khởi sắc, tài lộc dồi dào, tiền về như thác đổ, đất đai nhà cửa cùng lúc có đủ, vận trình đầy rẫy vinh quang

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h sáng mai (10/8/2022), 3 con giáp may mắn ra ngõ gặp quý nhân, vạn sự khởi sắc, tài lộc bùng nổ, làm ăn thuận lợi, vận trình sắp tới diễn ra suôn sẻ, may mắn đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi con giáp may mắn tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng