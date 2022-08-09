Tử vi dự đoán, thứ 4 (10/8/2022): 3 con giáp may mắn có Thần Tài rót lộc vào túi, sự nghiệp thăng hoa, nợ nần trả đủ, vận trình suôn sẻ, hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp , đúng ngày mai thứ 4 (10/8/2022), con đường sự nghiệp, tài lộc của tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để con giáp này trổ tài phát huy hết năng lực của bản thân trong việc nâng cao con đường công danh sự nghiệp của mình.

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, trong con đường sự nghiệp của mình tuổi Tý thường có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, con giáp này còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn này dù là cả trong cuộc sống hay lao động, tuổi Tý cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ.

Muốn có hoạnh tài bất ngờ, con giáp này có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản ... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường để tránh được thiệt hại về tiền của. Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng khi họ sẽ có quý nhân bên cạnh chỉ đường dẫn lối nên khả năng thành công là rất cao.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ 4 (10/8/2022), con đường sự nghiệp, tài lộc của tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Nhờ vậy mà trong đường công danh sự nghiệp, tuổi Sửu luôn có khả năng thành công rất lớn.

Quãng thời gian gần đây chứng kiến vận đen đeo bám con giáp này, công việc của tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn. Trong khi đó những người làm kinh doanh có thể sẽ không gặp may. Tuy nhiên tử vi cho biết, trong khoảng thời gian tới đây, tài lộc của tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Con giáp này gặp may mắn hơn trong công việc, đã vậy còn có quý nhân nâng đỡ nên sở hữu nhiều cơ hội thăng tiến.

Trong công việc kinh doanh, bản mệnh gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước giúp cho con giáp này kiếm về khoản tiền khủng trong giai đoạn này. Cuộc sống được cải thiện, tuổi Sửu không còn phải đau đầu lo lắng về chuyện tiền bạc như trước.

Tử vi cho biết, trong khoảng thời gian tới đây, tài lộc của tuổi Sửu dồi dào hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Giai đoạn vừa qua có lẽ người tuổi Tuất đã trải qua không ít khó khăn cũng bởi vì tính cách của mình. Cụ thể, con giáp này sống khá khép mình và bảo thủ nên các mối quan hệ xã hội cũng bị hạn chế theo, từ đó ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và sự nghiệp. Chính vì vậy, chỉ cần họ chịu thay đổi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn trước nhiều lần.

Đúng ngày mai (10/8/2022), con đường hậu vận của tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này được quý nhân nâng đỡ, làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Tuổi Tuất buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Chưa hết việc có Thần Tài ban lộc cũng giúp cho tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời.

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, tuổi Tuất mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Đúng ngày mai (10/8/2022), con đường hậu vận của tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này được quý nhân nâng đỡ, làm ăn phát đạt, của cải tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.