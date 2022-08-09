Tử vi 7 ngày tới (10/8-16/8),'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp sắp tới sở hữu phúc lộc vô biên, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 12:09

Tử vi 7 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn có hào quang chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, bất kể làm gì cũng gặp thuận lợi, may mắn đủ đường.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được biết đến có tính tình hiền lành chăm chỉ. Con giáp này luôn làm việc chăm chỉ, nhường nhịn, nhân hậu và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Cũng nhờ vậy mà họ luôn được nhiều người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tuổi Mùi gặp khó khăn. 

Tử vi năm 2022 cho biết, tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.

Đặc biệt, trong 7 ngày tới đây con giáp này phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Họ được Thần Tài giúp đỡ, quý nhân chỉ đường dẫn lối nên tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới. Cuộc sống vì thế được cải thiện đáng kể, không phải lo lắng về chuyện tài chính. 

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Đặc biệt, trong 7 ngày tới đây con giáp này phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Họ được Thần Tài giúp đỡ, quý nhân chỉ đường dẫn lối nên tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho biết chính nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên trong 7 ngày tới, những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Trong giai đoạn này, cong giáp rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho tuổi Ngọ. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ có được cơ hội khẳng định năng lực nên dễ dàng được cấp trên đề bạt. Vì vậy con giáp này cần phải nắm bắt thật tốt những cơ hội mà mình có được trong giai đoạn này để để có sự bứt phá trong sự nghiệp. 

Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Giai đoạn này, cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, cộng thêm sự chỉ dẫn của quý nhân bản mệnh hứa hẹn sẽ còn thu về khoản tiền kếch xù trong giai đoạn tới. 

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Tử vi 12 con giáp cho biết chính nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên trong 7 ngày tới, những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân được đánh giá là người thông minh, nhanh thẹn, họ là người có ý chí tiến thủ. Cuộc đời của tuổi Thân thường nhận được sự giúp đỡ của người khác nhờ vào tính cách tốt bụng của mình. 

Tử vi dự đoán 7 ngày tới đây, con đường hậu vận của tuổi Thân được dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, làm việc một cách hiệu quả hơn và giành được sự công nhận của sếp với thành tích cá nhân xuất sắc. Chưa hết, con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ của thần may mắn và những ngôi sao tốt lành trong giai đoạn này. Do đó, bản mệnh sẽ cảm thấy khá may mắn về cả thu nhập và công việc. 

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Tử vi dự đoán 7 ngày tới đây, con đường hậu vận của tuổi Thân được dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Kể từ ngày 11/8/2022, 3 con giáp Thần Tài ngự trên két, tiền đè sấp mặt, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, vận trình sắp tới trải đầy vinh hoa phú quý

Kể từ ngày 11/8/2022, 3 con giáp Thần Tài ngự trên két, tiền đè sấp mặt, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, vận trình sắp tới trải đầy vinh hoa phú quý

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 11/8/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp có sự bứt phá, tài lộc dồi dào, cuộc sống phất lên giàu sang, phú quý.

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