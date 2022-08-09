Trúng số độc đắc vào 11h sáng mai (10/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp quý nhân, vạn sự khởi sắc, tài lộc dồi dào, tiền về như thác đổ, đất đai nhà cửa cùng lúc có đủ, vận trình đầy rẫy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 13:33

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h sáng mai (10/8/2022), 3 con giáp may mắn ra ngõ gặp quý nhân, vạn sự khởi sắc, tài lộc bùng nổ, làm ăn thuận lợi, vận trình sắp tới diễn ra suôn sẻ, may mắn đủ đường.

Tuổi Dậu

Có thể nói, bước sang năm 2022 này, người tuổi Dậu gặp được “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, khi vừa có quý nhân vượng, sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ, đương số mưu sự lớn dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư có thể thắng lớn.

Tuy nhiên trong giai đoạn vừa qua mọi chuyện lại không thực sự diễn ra may mắn với con giáp này, họ liên tục gặp phải bất lợi trong công việc, chuyện làm ăn bị thua lỗ. Nhưng con giáp này luôn tin chỉ cần bản thân luôn cố gắng nhất định mọi thứ rồi sẽ mỉm cười đối với họ. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h sáng mai 10/8/2022, con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ được bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà con giáp này cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần bản mệnh chăm chú trong chuyện làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì tuổi Dậu sẽ có những bước tiến không ngờ. Thời gian tới chính là thời cơ nghìn năm có một để họ đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

con giap 1
Có thể nói, bước sang năm 2022 này, người tuổi Dậu gặp được “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, khi vừa có quý nhân vượng, sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ, đương số mưu sự lớn dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư có thể thắng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong danh sách những con giáp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Dần. Trong 12 con giáp thì trời sinh tuổi Dần chính là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Cũng nhờ vậy mà trong cuộc sống lẫn sự nghiệp họ luôn tìm ra được những đường đi mới để phát triển đúng như mình mong đợi. 

Cụ thể, trong cuộc sống tuổi Dần vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới đây tuổi Dần chính là con giáp sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Dần sẽ được toại nguyện. Không những vậy, trong công việc hay kinh doanh con giáp này cũng sẽ có sự trợ giúp của quý nhân. Chỉ cần tuổi Dần làm việc chăm chỉ và có những thay đổi tích cực thì sự nghiệp sẽ tốt hơn nhiều so với trước đây. 

con giap 2
Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới đây tuổi Dần chính là con giáp sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Dần sẽ được toại nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Họ là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, cũng nhờ sở hữu nhân cách tốt nên họ thường được nhiều người yêu quý hết mực. 

Tử vi cho biết, đúng ngày mai hứa hẹn sẽ là thời gian tốt nhất của tuổi Ngọ, đây sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Ngọ lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, trong giai đoạn tới họ còn có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. 

Chưa hết bản mệnh còn được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp thời gian này cực kỳ vượng phát, các dự án kinh doanh ngày một phát triển mang về khoản tiền kếch xù cho con giáp này. 

con giap 3
Tử vi cho biết, đúng ngày mai hứa hẹn sẽ là thời gian tốt nhất của tuổi Ngọ, đây sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Ngọ lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (10/8-16/8),'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp sắp tới sở hữu phúc lộc vô biên, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp bước sang chương mới

Tử vi 7 ngày tới (10/8-16/8),'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp sắp tới sở hữu phúc lộc vô biên, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp bước sang chương mới

Tử vi 7 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn có hào quang chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, bất kể làm gì cũng gặp thuận lợi, may mắn đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi con giáp may mắn tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng