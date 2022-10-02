Tử vi dự đoán, 3 con giáp có cơ hội thoát nghèo trong tuần mới (3/10 – 9/10), trúng số độc đắc bất ngờ, vận may thăng hạng, tiền chất đầy két, vàng bạc tràn trề, giàu nhanh như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 22:55

Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), trúng số độc đắc bất ngờ, vận may thăng hạng, tiền chất đầy két, vàng bạc tràn trề, giàu nhanh như thác đổ

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người lạc quan, khôn ngoan, có tính kiên trì, quyết đoán phi thường. Họ cũng rất dũng cảm chủ động nắm bắt thời cơ để thay đổi vận mệnh. Do trời phú cho đầu óc thông minh cùng với sự nỗ lựa của bản thân mà tuổi Dậu thường đạt được mục đích sống, tích lỹ nhiều tiền của lúc về già.

Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), tuổi Dậu sẽ khởi sắc cả tình lẫn tiền. Sự nghiệp không còn bị cản trở, gặp được nhiều quý nhân, tiền đồ ngày càng rộng mở. Nói chung chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là họ sẽ nâng tầm giá trị bản thân và kiếm được nhiều tiền.

Tử vi dự đoán, 3 con giáp có cơ hội thoát nghèo trong tuần mới (3/10 – 9/10), trúng số độc đắc bất ngờ, vận may thăng hạng, tiền chất đầy két, vàng bạc tràn trề, giàu nhanh như thác đổ - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, con giáp tuổi Dậu có cơ hội thoát nghèo trong tuần mới (3/10 – 9/10), trúng số độc đắc bắt ngờ, vận may thăng hạng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu nếu chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đối đầu thử thách thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, làm đà cho sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Tử vi nói rằng trong tuần mới (3/10 – 9/10), công việc của tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều trở ngại, làm đâu thắng đó. Đây là thời điểm tuổi Sửu đón nhận cơ hội kiếm tiền ập đến. Con giáp này cần bình tĩnh để đưa ra các quyết định phù hợp.

Tử vi dự đoán, 3 con giáp có cơ hội thoát nghèo trong tuần mới (3/10 – 9/10), trúng số độc đắc bất ngờ, vận may thăng hạng, tiền chất đầy két, vàng bạc tràn trề, giàu nhanh như thác đổ - Ảnh 2
Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), tuổi Sửu tiền chất đầy két, vàng bạc tràn trề, giàu nhanh như thác đổ. (Ảnh minh họa: Internet)

Về phương diện tình cảm, tuần mới (3/10 – 9/10) này người độc thân mở lòng thì có thể tìm được đối tượng ưng ý. Tất nhiên bản mệnh vẫn cần xem xét kỹ đối phương nhưng cũng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ mối duyên tốt. Người đã có đôi có cặp củng cố tình cảm giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Mùi đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Tử vi dự đoán, 3 con giáp có cơ hội thoát nghèo trong tuần mới (3/10 – 9/10), trúng số độc đắc bất ngờ, vận may thăng hạng, tiền chất đầy két, vàng bạc tràn trề, giàu nhanh như thác đổ - Ảnh 3

Tuổi Mùi là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), người tuổi Mùi cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), 3 con giáp này vô cùng may mắn, ngồi không cũng trúng tiền, sớm hưởng vinh hoa phú quý.

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