3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 23:48

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), 3 con giáp này vô cùng may mắn, ngồi không cũng trúng tiền, sớm hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Thân

Tử vi trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10) tuổi Thân chính là con giáp đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau khiến ai cũng ghen tỵ.

Với tính cách mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Thân hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Thân ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Thân đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tuổi Thân trúng số độc đắc, tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân. (Ảnh minh họa: Internet)

Càng về hậu vận tuổi Thân càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, chỉ trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10) tới Thân đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thăng trầm suốt cả mùa hè. Công việc của họ không mấy ổn định nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt. Dù gặp bao nhiêu thất bại họ vẫn kiên trì đến cùng. Trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), bắt đầu bước sang thu cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời - Ảnh 2
Trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tuổi Dậu thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng trước, công việc tới tay còn hỏng, trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10) này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 10, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. 

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), Thần Tài nâng niu, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn, thu nhập tăng gấp đôi, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc đua nhau kéo đến

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), Thần Tài nâng niu, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn, thu nhập tăng gấp đôi, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc đua nhau kéo đến

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp này tài lộc hanh thông, rũ bỏ vận xui, may mắn chạm đỉnh, giàu sang hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10) 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý