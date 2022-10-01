Tử vi trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10) tuổi Thân chính là con giáp đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau khiến ai cũng ghen tỵ.

Càng về hậu vận tuổi Thân càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, chỉ trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10) tới Thân đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

Với tính cách mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Thân hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Thân ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Thân đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thăng trầm suốt cả mùa hè. Công việc của họ không mấy ổn định nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt. Dù gặp bao nhiêu thất bại họ vẫn kiên trì đến cùng. Trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), bắt đầu bước sang thu cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

Trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tuổi Dậu thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng trước, công việc tới tay còn hỏng, trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10) này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 10, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.