Số trời đã định, tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm gì cũng hái ra tiền, trả sạch nợ nần, bội thu tài lộc, giàu sang thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 22:37

Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp này phúc khí vây quanh, tài lộc dồi dào, thành công viên mãn, tiền tài ngập két.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão luôn là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất bởi họ có tính cách hiền lành, thông minh, biết suy nghĩ và coi trọng chữ tín. Người tuổi Mão cũng là người không có quá nhiều tham vọng nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, nhờ vậy mà về lâu về dài tuổi Mão cũng được tận hưởng cuộc sống đủ đầy sung túc.

Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10) này là một năm có nhiều biến động tích cực đối với tuổi Mão. Từ những tháng đầu năm, cuộc sống tuổi Mão đã có nhiều thay đổi, chỉ cần tuổi Mão tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ hơn, thay đổi suy nghĩ nắm bắt thời cơ thì nhất định cuộc đời sẽ sang trang trong năm nay. Sắp tới, việc được tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc chỉ trong tầm tay của tuổi Mão.

Số trời đã định, tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm gì cũng hái ra tiền, trả sạch nợ nần, bội thu tài lộc, giàu sang thăng tiến - Ảnh 1
Số trời đã định, tử vi tuần mới (3/10 – 9/10), tuổi Mão tài lộc vượng phát, làm gì cũng hái ra tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong tuần mới (3/10 – 9/10) tới đây, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều tin vui. Đầu tuần này, công việc tuổi Mão sẽ có nhiều thay đổi, dù có thử thách thì đó cũng là cơ hội mà tuổi Mão nên nắm bắt, có khi nhờ vậy mà thời gian tới mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ. Trong nửa đầu năm 2022 này, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, cơ hội làm giàu chỉ trong tầm tay

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tuần mới từ ngày (3/10 – 9/10) tới là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ. Con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên con giáp này sẽ có thời gian phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Cứ thế mà làm giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp tuổi Tỵ. Đường tình duyên của Tỵ trong thời gian này cũng tốt đẹp hơn người. Người còn độc thân, vận đào hoa khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Số trời đã định, tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm gì cũng hái ra tiền, trả sạch nợ nần, bội thu tài lộc, giàu sang thăng tiến - Ảnh 2

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn thành tâm đối đãi mọi người, bạn bè thường rất quý mến tích cách phóng khoáng, hào sảng của con giáp này. Đặc biệt, người tuổi Dần luôn vì tương lai mà cố gắng phấn đấu.

Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10) tới, tài vận của người tuổi Dần đại vượng phát, có được nhiều vận may về tiền bạc. Do đó, con giáp này có được cơ hội đổi đời và có được cuộc sống sung túc, không phải đau đầu về tài chính.

Số trời đã định, tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm gì cũng hái ra tiền, trả sạch nợ nần, bội thu tài lộc, giàu sang thăng tiến - Ảnh 3
Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), tuổi Tỵ trả sạch nợ nần, giàu sang thăng tiến cực nhanh, bội thu tài lộc. (Ảnh minh họa: Internet) 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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