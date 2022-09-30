Những người tuổi Thìn sẽ bắt đầu một tháng cực kỳ tốt đẹp. Tháng 10 được dự đoán là "thời điểm vàng" đối với người tuổi Thìn.

Vận trình tài lộc của Thìn tốt hơn bao giờ hết. Họ khiến người khác ngưỡng mộ bởi khả năng kiếm tiền cực đỉnh. Con đường quan lộ của Thìn cũng rộng mở thênh thang. Lưu ý rằng người tuổi Thìn cũng cần chủ động giữ khoảng cách với mọi người để tăng thêm hòa khí với bạn bè đồng nghiệp.

Tử vi dự báo ngày đầu tiên của tháng 10 như mong muốn. Họ có cơ hội cầu được ước thấy, nên hãy tranh thủ để tạo nền tăng phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo ngày đầu tiên của tháng 10 sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Dần theo chiều hướng tích cực. Thần Tài âm thầm giúp đỡ, tài lộc của người tuổi Dần sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông.

Tử vi dự báo ngày đầu tiên của tháng 10, Thần Tài âm thầm giúp đỡ, tuổi Dần sự nghiệp lên hương, công danh tấn tới, quơ tay là có tài lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Ngày đầu tiên của tháng 10 do có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh nên con giáp này có nhiều cơ hội để ghi điểm trong mắt cấp trên.

Nếu được giao nhiệm vụ khó, Tuất hãy sẵn sàng đón nhận và tin tưởng vào bản thân mình. Hoàn thành tốt công việc sẽ giúp Tuất nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đặt ra từ trước. Nhờ vậy mà tiền bạc, tăng tiến là chuyện nhỏ. Không chỉ vậy, Tuất còn có thể được thăng chức.

Tử vi dự báo ngày đầu tiên của tháng 10, con đường kiếm tiền càng trở nên hanh thông hơn. Người làm kinh doanh có thể thu được hiệu quả từ các khoản tiền đầu tư trước đó. Nhờ vậy mà Tuất có túi tiền rủng rỉnh. Người trẻ tuổi nếu biết rèn luyện bản thân thì sớm muộn cũng được nhìn nhận và đánh giá cao.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm