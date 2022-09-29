Tử vi học có nói, tuổi Thìn làm một trong những con giáp có số mệnh phú quý bởi sự bản lĩnh của họ. Tuy năm Mậu Tuất là một năm không thuận lợi với tuổi Thìn nhưng họ lại được đền đáp vào những tháng cuối năm. Cụ thể, đúng 16h30 ngày mai (30/9), tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố bất ngờ, sự nghiệp ngỡ rằng dậm chân tại chỗ lại bất ngờ phất lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó, những kế hoạch làm ăn dang dở sẽ được quý nhân giúp đỡ, hoàn thành một cách tốt đẹp, kéo theo tài vận cũng dồi dào không kém. Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (30/9), những người tuổi Thìn muốn gì sẽ được đó, cuộc sống vẹn toàn tình tiền có đủ.

Vận may của người tuổi Thân không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới đúng 16h30 ngày mai (30/9). Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Tuổi Ngọ

Các bạn thuộc con giáp Ngựa luôn có động lực bất kể họ làm gì, trái tim của họ rất tinh tế và nhạy cảm, trái tim của họ cũng rất nóng, nhưng tốt bụng và chân thành, họ rất rộng lượng, có tính cách tốt và có nhiều ý tưởng.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (30/9), tài lộc bừng sáng, tuổi Ngọ tiễn biệt nghèo khó, tài vận dồi dào, sang giàu nhất thiên hạ, đố ai sánh bì (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (30/9), tiền vận của con giáp tuổi Ngọ sẽ tăng vọt, thuận buồm xuôi gió, vận thế hanh thông, vượng phát tài lộc, vận đào hoa vượng phát, họ nhất định sẽ rất hạnh phúc, mọi việc họ làm đều như được thần thánh giúp đỡ, muốn làm gì cũng có thể mạnh dạn thực hiện, sao lành cao chiếu như thường, gặp quý nhân phù trợ thì nhất định sẽ thu hoạch lớn đấy, may mắn sẽ gõ cửa, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm