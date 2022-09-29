Nhanh nhẹn, điềm đạm, làm gì cũng tính toán trước sau là tính cách đặc trưng của người tuổi Mão. Những người tuổi Mão sẽ không làm bất cứ việc gì nếu như chưa lên kế hoạch rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận. Bên cạnh đó, trí thông minh của Mão sẽ giúp họ cân nhắc, xem xét về những mối nguy cơ có thể xuất hiện.

Đặc biệt, vận may sẽ càng “nồng hậu” hơn đối với những người tuổi Mão làm kinh doanh. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh, cộng thêm được quý nhân phù trợ, tuổi Mão sẽ thu hút được nhiều đối tác, hợp đồng béo bở.

Tử vi dự báo 10 ngày tới (30/9 – 9/10), người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Cụ thể, trong công việc, những người tuổi Mão sẽ có những ý tưởng sáng tạo mới, kế hoạch hay mục tiêu phát triển lâu dài, từ đó con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn trước.

Khi công việc tiến triển thuận lợi, chắc chắn doanh thu, lợi nhuận chảy vào túi tiền của người tuổi Mão cũng không nhiều không kể hết.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo 10 ngày tới (30/9 – 9/10), người tuổi Tỵ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tử vi dự báo 10 ngày tới (30/9 – 9/10), tuổi Tỵ trúng số độc đắc, đổi đời chỉ trong một đêm, tiêu tiền không cần nghĩ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tỵ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tỵ gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi chính là con giáp thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trước khi đến với sự thành công, tuổi Mùi phải trải qua nhiều thử thách. Thay vì trốn chạy như những người khác thì tuổi Mùi lại càng muốn đối mặt trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới (30/9 – 9/10), cuộc sống của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến bất ngờ. Mặc dù những tháng đầu năm, tuổi Mùi đã phải đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí có mất mát nhưng họ vẫn kiên cường và nhẫn nại, vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để lật ngược tình thế.

Đặc biệt, 10 ngày tới (30/9 – 9/10) này trở đi tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Từ giờ đến cuối năm, quý nhân sẽ xuất hiện giúp tuổi Mùi tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể, cuối năm muốn gì có đó.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.