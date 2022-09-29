Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc, ôm đống tiền to, phất lên giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 23:57

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), 3 con giáp này may mắn hưởng lộc Trời ban, phất lên giàu khủng, muốn gì được nấy, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách độc lập, sáng tạo và có khả năng làm chủ cuộc sống của chinh mình. Họ không chịu đầu hàng trước số phận, nếu có khó khăn thì làm bằng mọi giá để vượt qua. Trong năm vừa qua, tuổi Dậu đã mạo hiểm rất nhiều nhưng may mắn không quá thất bại vì được các vị thần phù trợ.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội vàng trong cuộc đời, nếu như bình tĩnh nắm bắt và biết xử lý thì đây là lúc để họ chuyển mình, mở ra một cuộc sống mới thăng hoa không ngờ. Theo đó, tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui và đó cũng là lúc để họ tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc, ôm đống tiền to, phất lên giàu khủng - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, tuổi Dậu là con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi may mắn sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài trong 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10). Do đó, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Đường tài lộc của bạn vô cùng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc, ôm đống tiền to, phất lên giàu khủng - Ảnh 2

Trong chuyện tình cảm, thời điểm 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10)các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Đây là khoảng thời gian may mắn với bản mệnh khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tý

Các bạn tuổi Tý rất sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng lại quá kiệm lời, luôn được lòng cả đôi bên trong các tình huống xã giao, làm việc gì cũng dễ dàng, dù là con trai hay con gái thì họ đều có ngoại hình nổi bật và khí chất tinh anh. Trước mặt, biết nghĩ cho mọi người.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc, ôm đống tiền to, phất lên giàu khủng - Ảnh 3
Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), người tuổi Tý vị sẽ không còn vất vả nữa, thu thập được của cải về mọi mặt, sống một cuộc sống hạnh phúc, tương lai không phải lo lắng.(Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), vận trình của con giáp Tý bùng nổ, từ nghèo thành giàu, đường tài lộc suôn sẻ, tài sản kếch xù, cuộc sống tươi đẹp sẽ đến với bạn. Nếu bạn thực sự nắm bắt cơ hội này, quý nhân sẽ nhận được của cải, may mắn được đào hoa, danh lợi, tài lộc vượng phát, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bạo chúa giàu có, quyền uy.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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