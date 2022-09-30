Người tuổi Ngọ phát triển mạnh mẽ ngay từ đầu tuần. Con giáp này được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng nhờ vậy mà con giáp này khẳng định được bản thân và tìm ra tiềm năng của mình.

Tử vi dự báo ngày mai (1/10), chuyện làm ăn tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Ngọ và đối tác hợp tác với nhau ăn ý nên tiền chảy ồ ạt về túi. Hai bên có thể cân nhắc hợp tác lâu dài và sâu rộng hơn. Tiền lời lãi thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục tăng.

Một số người tuổi Ngọ còn tìm ra được hướng đi mới cho cả tập thể. Nhờ có Ngọ mà những kế hoạch tưởng chừng bế tắc trở nên hanh thông. Nhờ vào thành tích tốt trong công việc mà Ngọ được lãnh đạo thưởng nóng cho một khoản tiền.

Tử vi dự báo ngày mai (1/10), Thần Tài để mắt, người tuổi Ngọ, trở mình thành đại gia. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc từ giờ tới cuối năm, vận khí của tuổi Thìn trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Theo tử vi, ngày mai (1/10), Thần Tài để mắt con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Thìn từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

Tử vi dự báo ngày mai (1/10), tuổi Thìn tài lộc đổ vào ào ào, trúng độc đắc dễ như chơi, ăn may trúng số lớn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Tháng 10 được coi là thời gian hoàng kim nhất của tuổi Mão. Họ có Thần tài hỗ trợ, làm gì cũng thuận lợi, tiền kiếm nhiều và dễ dàng. Tuổi Mão chỉ cần chí thú làm ăn, kiên định với mục tiêu đã đề ra, Mão chắc chắn uống no lộc trời, giàu sang vô đối.

Tử vi dự báo ngày mai (1/10), sự nghiệp của Mão có những dấu hiệu khởi sắc mới mẻ. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và nhất định là không bỏ qua cơ hội nào.Song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất, càng về cuối tuần càng như ý, cát tường nên Mão chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, đời sang trang mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm