3 con giáp may mắn nhất nửa đầu tháng 10 năm 2022, Thần Tài mở kho báu, 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, vàng dát đầy người, làm ăn cực phất, rủng rỉnh tiêu pha, cuộc đời sung túc

Tị là con giáp xui xẻo tháng 10, vì vậy mà sự nghiệp lên xuống bấp bênh. Con giáp này cần chú ý giải quyết các vấn đề của mình, chủ động hợp tác với đồng nghiệp chứ không phải ép buộc người khác nghe theo ý mình. Nếu có điều gì đó bất mãn, Tị nên trao đổi trực tiếp với cấp trên.

Nửa đầu tháng 10 năm 2022 này do có hung tinh Thái Tuế xuất hiện, Tị nên cẩn thận trong công việc, chú ý hơn khi xuất hành và tham gia giao thông.

Tử vi dự báo nửa đầu tháng 10 năm 2022 , chuyện tiền bạc có chút khởi sắc. Tị có thể thu được khoản tiền xứng đáng với công sức bỏ ra trước đó. Đây sẽ là chút an ủi cho những khó khăn Tị gặp phải trong tháng này.

Về chuyện tình cảm, Tị và người ấy có thể đang hiểu lầm nhau một vấn đề gì đó. Tốt nhất là hai bên nên trao đổi thẳng thắn với nhau. Nếu giữ mọi chuyện trong lòng thì chỉ thêm ấm ức. Và mối quan hệ sẽ lâm vào bế tắc.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo nửa đầu tháng 10 năm 2022, là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này.

Đường tình duyên của Dậu nửa đầu tháng 10 năm 2022 cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Dậu đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Tuổi Mùi

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì từ nửa đầu tháng 10 năm 2022, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

Tử vi dự báo nửa đầu tháng 10 năm 2022, công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

Tử vi dự báo nửa đầu tháng 10 năm 2022, tuổi Mùi hốt tiền mỏi tay, vàng dát đầy người, làm ăn cực phất. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm