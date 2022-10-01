Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), Thần Tài nâng niu, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn, thu nhập tăng gấp đôi, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc đua nhau kéo đến

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 23:07

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp này tài lộc hanh thông, rũ bỏ vận xui, may mắn chạm đỉnh, giàu sang hơn người.

Tuổi Dần

Số trời đã định, tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10) chính là thời điểm lộc lá vượng phát, Dần làm gì cũng hái ra tiền. Chẳng những trả sạch nợ nần, con giáp giàu sang này còn thăng tiến cực nhanh, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục.

Dần sẽ có vận trình tài lộc tươi sáng vô cùng, nhờ sự hào sảng, hòa đồng. Họ mở rộng được mối quan hệ xã hội, kết giao nhiều mối nhân duyên tốt. Những người bạn mới, đối tác mới sẽ mang đến nhiều cơ may tài vận, thậm chí còn trực tiếp dẫn lộc chảy về túi của con giáp này.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), Thần Tài nâng niu, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn, thu nhập tăng gấp đôi, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc đua nhau kéo đến - Ảnh 1
Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), Thần Tài nâng niu, tuổi Dần tiền bạc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Trong tuần mới (3/10 – 9/10), người tuổi Mùi được cát tinh soi chiếu nên gặp nhiều may mắn. Thời gian này, con giáp này có thể hóa giải hết mọi chuyện đen đủi, không may trước đây.

Người tuổi Mùi sẽ nhận được rất nhiều tin vui trong cuộc sống đặc biệt là về tài vận. Các nguồn thu phụ từ những khoản đầu tư bên ngoài liên tiếp đổ vào túi con giáp này. Người tuổi Mùi có thể tận hưởng một cuộc sống mà không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), Thần Tài nâng niu, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn, thu nhập tăng gấp đôi, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc đua nhau kéo đến - Ảnh 2
Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), tuổi Mùi thu nhập tăng gấp đôi, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc đua nhau kéo đến. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn kiên định và không ngừng nuôi mộng làm giàu. So với những con giáp khác, tuổi Dậu luôn biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để nâng cao chất lượng cuộc sống, cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống giàu có đủ đầy. Người tuổi Dậu lại càng là người có chí lớn, thích xông pha, thích mạo hiểm, để tìm kiếm sự đam mê của bản thân, để làm những điều mình muốn làm, nhờ vậy mà cũng có nhiều người thành công.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10) này tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, nếu biết nắm bắt tình hình và tìm kiếm cơ hội xung quanh, phát huy tiềm năng vốn có thì nhất định tuổi Dậu sẽ đổi đời vào tuần mới (3/10 – 9/10). Người tuổi Dậu vốn thông minh, chỉ cần họ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì xác định cuộc sống sang trang từ đây.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), Thần Tài nâng niu, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn, thu nhập tăng gấp đôi, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc đua nhau kéo đến - Ảnh 3

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), công việc của tuổi Dậu có dấu hiệu suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện. Những khó khăn từ tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa trong tuần này. Ngoài ra, tuổi Dậu cũng sẽ kiếm được cơ hội tăng thêm thu nhập, hơn nữa còn được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm ra hướng đi mới, xây dựng cuộc sống cuối năm thăng hoa và giàu có, đổi nhà đổi xe trong tầm tay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Số trời đã định, tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm gì cũng hái ra tiền, trả sạch nợ nần, bội thu tài lộc, giàu sang thăng tiến

Số trời đã định, tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm gì cũng hái ra tiền, trả sạch nợ nần, bội thu tài lộc, giàu sang thăng tiến

Tử vi dự báo tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp này phúc khí vây quanh, tài lộc dồi dào, thành công viên mãn, tiền tài ngập két.

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