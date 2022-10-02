Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày mai (3/10) những người tuổi Tuất luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Đúng 16h30 ngày mai (3/10), những người này sẽ phát triển tốt hơn.

Kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp người tuổi Tuất ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến những bước vững chắc. Cuộc sống của họ sẽ trở nên viên mãn hơn, mở ra cho bản thân nhiều cơ hội phát triển mới.

Tử vi cho hay, người tuổi Tuất sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới.

Tử vi dự báo, người tuổi Tuất trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (3/10), túi tiền rủng rỉnh, hậu vận phất lên như diều gặp gió. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (3/10), là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (3/10), người tuổi Tỵ được sao may mắn "rơi trúng đầu", nhân đôi tài lộc, túi tiền rủng rỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ là con giáp rất cầu toàn và tỉ mỉ. Người tuổi này mang tính cách đặc biệt hiền lành, dễ mến và hòa đồng.

Con giáp này có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (3/10), người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.