Các bạn tuổi Sửu là những người tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành nên sự nghiệp phát đạt vào tuần mới từ ngày 3/10 đến 9/10 .

Đối với những ai muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực thì nên tăng cường khiếu hài hước vì thời gian này vận tình duyên của bạn rất vượng.

Vận mệnh của Sửu rất vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời như ánh mặt trời, thu nhập tăng cao, cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội con giáp này có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày 3/10 đến 9/10, tuổi Sửu phất lên như vũ bão, trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, phú quý ngập nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tuần mới từ ngày 3/10 đến 9/10 bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày 3/10 đến 9/10, mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ chính thức khổ tận cam lai, từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, những ưu điểm mà họ đang có sẽ có lợi cho việc thăng quan tiến chức.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày 3/10 đến 9/10, vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Tuất nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Thần Tài mở cung tài lộc, người tuổi Tuất phú quý ngập nhà, hốt trọn lộc trời, tiền đồ mở rộng trong tuần mới từ ngày 3/10 đến 9/10. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.