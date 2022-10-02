Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp vô cùng may mắn, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, vượng tài vượng lộc

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 04:37

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp này ngồi chơi tiền cũng vào ào ào, bội thu tài lộc, sự nghiệp thành công rực rỡ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp vô cùng may mắn, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, vượng tài vượng lộc - Ảnh 1
Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), người tuổi Sửu sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, vượng tài vượng lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (3/10 – 9/10) cho biết, tuổi Tuất nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Tuất sẽ phát tài phát lộc, sung túc giàu có khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Tuất khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Tuất sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp vô cùng may mắn, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, vượng tài vượng lộc - Ảnh 2

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), tuổi Tuất có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Tuất cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách tốt, khá dễ hòa đồng với mọi người. Họ có tầm nhìn đặc biệt trong mọi việc họ làm, có ý thức cao trong công việc, cư xử có trách nhiệm nên mọi người đánh giá cao và ủng hộ.

Con giáp tuổi Hợi sẽ bắt đầu đón các "con sóng" vào tuần mới (3/10 – 9/10). Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao thiệp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng.

Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), 3 con giáp vô cùng may mắn, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, vượng tài vượng lộc - Ảnh 3
Tử vi dự đoán tuần mới (3/10 – 9/10), con giáp tuổi Hợi vô cùng may mắn, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), 3 con giáp này vô cùng may mắn, ngồi không cũng trúng tiền, sớm hưởng vinh hoa phú quý.

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