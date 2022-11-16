Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (19/11/2022) 3 con giáp “Trên đà vượng tiến” tiền tài đổ về, 99% mua gì trúng đó.

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (19/11/2022). Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi nhờ Lục Hợp chiếu cố

Chính Tài trợ lực đem lại nguồn thu nhập khấm khá cho Dậu trong ngày. Ai nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo bạn không cản được, miễn bạn kiếm ra tiền thì mọi triết lý đều vô ích. Bạn biết cách xoay xở làm ăn hơn trước, tăng thu nhập chính cho mình, lương nhận đều đều.

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (19/11/2022). Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi nhờ Lục Hợp chiếu cố. Trong quá trình làm việc, bạn rất coi trọng tình nghĩa nhưng vẫn lý trí khiến công việc ổn thỏa hơn trước.

Bản mệnh may mắn trong chuyện tình cảm nhờ Thổ dưỡng Kim. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt, kết giao được với nhiều người. Khi gặp khó khăn thì nên tâm sự với bạn thân, họ sẽ là quý nhân của bạn trong ngày Chủ nhật này.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h

Con số may mắn: 29, 30

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (19/11/2022) vận trình công việc của tuổi Ngọ có triển vọng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (19/11/2022) vận trình công việc của tuổi Ngọ có triển vọng. Bản mệnh đã tìm được hướng đi phù hợp và tập trung phát triển bản thân để đạt được kết quả như mong đợi. Con giáp này được mọi người xung quanh ủng hộ nên càng có thêm động lực thực hiện mục tiêu của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc được cải thiện. Bạn có nhiều dự án mới mang về nguồn thu tương đối lớn. Thông qua nguồn tiền này, bản mệnh có thể chi trả những khoản nợ trước đó và đầu tư sinh lời.

Tình cảm: Vận trình tình duyên tươi sáng. Những cặp đôi sẽ trải qua một ngày cuối tuần thật lãng mạn cùng nhau tại điểm hẹn cũ. Những bạn độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp được người vừa ý thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 43, 50

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (19/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế tăng cao, tài lộc dư dả, thăng tiến thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (19/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế tăng cao, tài lộc dư dả, thăng tiến thuận lợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm ở mức trung bình, nên tránh họa đào hoa quấy phá, đừng dễ bị dụ dỗ kẻo gây rối loạn tình cảm.

Công việc: Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, được lãnh đạo công nhận sẽ khiến niềm đam mê công việc của bạn càng dâng cao, bạn rất giỏi giao tiếp với mọi người nên sự hợp tác giữa các phòng ban rất suôn sẻ.

Tài lộc: Với sự giúp đỡ của bạn bè và các thành viên trong gia đình, bạn có thể điều hành công việc kinh doanh bên lề của riêng mình và kiếm được nhiều tiền từ nó.

Sức khỏe: Cẩn thận giấc ngủ, đừng để mất ngủ thường xuyên.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 1, 04

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