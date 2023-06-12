Tử vi cuối tháng 4 âm lịch, phúc tinh chiếu mệnh, 3 con giáp cứ thế mà giàu, tài vận lên dốc, chỉ cần quơ tay là được cả núi tiền

Theo sách tử vi, 3 con giáp may mắn này có tiền bạc rủng rỉnh tiêu hoài không hết nhờ ăn lộc thần tài. Hãy cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn này không nhé!

Tuổi Thìn Bước sang cuối tháng 4 âm lịch, vận thế của người tuổi Thìn đột phá mạnh mẽ. Do được Thần Tài ưu ái, nên con giáp này sẽ nhận được vô số tin vui về tiền bạc. Ngoài ra, người tuổi Thìn luôn có ý chí “vươn xa, bay cao” nên luôn cố gắng phấn đấu nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất. Khi gặp đúng thời cơ, khó khăn mấy cũng sẽ biến cơ hội thành tiền bạc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Thìn sẽ tích lũy cho mình được những khoản tiền không nhỏ giúp cho cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trong thời gian cuối tháng 4 âm lịch, do tài khí vượng, “lộc tồn sinh quyền” nên sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ do đó thu nhập chính của người tuổi Tỵ tăng lên rõ rệt. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội đầu tư sinh lời. Đây được xem là thời gian may mắn bởi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, con giáp này làm đâu thắng đó, đầu tư một mà thu lại mười. Người tuổi Tỵ nên tận dụng khoảng thời gian này để làm dày thêm khoản tích lũy của bản thân, làm tiền đề cho cuộc sống giàu sang trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Vận thế của người tuổi Dậu trong cuối tháng 4 âm lịch vô cùng hưng phát đặc biệt là về tài vận. Do được quý nhân giúp đỡ, đồng thời lại gặp đúng thời cộng thêm sự nỗ lực của bản thân nên sẽ được Thần Tài soi chiếu nên sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận không nhỏ. Trong thời gian này, do công việc ngày càng suôn sẻ, lại được cấp trên ưu ái và trọng dụng nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương do đó nguồn thu nhập chính cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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