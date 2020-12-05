Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi lộc vây quanh, tuổi Thân trúng lộc khủng đón Tết lớn

Tâm linh - Tử vi 05/12/2020 06:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi lộc lá khủng vây quanh tiêu không hết. Tuổi Thân trúng đậm tha hồ đón Tết viên mãn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống khiến bản mệnh không lường trước được những điều xảy ra với bản thân trong thời điểm này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Tý

tu vi chu nhat ngay 6/12/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Tý đón tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tý đón nhận nhiều tin buồn từ trên trời rơi xuống, tiền bạc không cánh mà bay. Bạn không được cấp trên công nhận tài năng, làm nhiều nhưng công sức đổ sông đổ bể. Vận trình của bạn gặp khá nhiều trục trặc, rắc rối khiến bản mệnh buồn rầu không yên. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin không vui khiến mối quan hệ có nhiều rạn nứt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Sửu

Sửu được đánh giá cao khả năng quan sát, tầm nhìn xa trông rộng nên gặt hái được khá nhiều thành công lớn. Ngày Chủ Nhật, bạn chỉ cần ngồi không hưởng lộc trời ban, tiền lội ngược dòng đổ vào túi tiêu không hết. Trong công việc, bạn không còn gặp nhiều chuyện buồn hay cãi nhau với đồng nghiệp nên vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Dần

tu vi chu nhat ngay 6/12/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Dần công việc vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Dần có nhiều bước tiến triển, bạn tìm được con đường mới trong công việc. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có nhiều trục trặc, không như ý muốn. Mối quan hệ của bạn rạn nứt vì có kẻ thứ ba chen ngang. Cả hai bất đồng quan điểm vì những điều nhỏ nhặt và cảm thấy khó chịu khi ở cạnh nhau. Điều này khiến mối quan hệ vô cùng ngột ngạt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tài năng của Mão được phát huy hết sức lực nên không còn bất cứ chuyện rắc rối nào trong công việc. Có nhiều tin vui về tiền bạc đổ về, bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Đây là cơ hội tốt để bạn tham gia đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích mà không sợ ai cản đường.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, làm việc nghỉ ngơi điều độ. Trong ngày, bạn sẽ gặp khá nhiều chuyện không vui về gia đình. Anh chị em, vợ chồng trong nhà cãi nhau, mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt khiến bạn vô cùng mệt mỏi, tinh thần giảm sút khá nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Tỵ

tu vi chu nhat ngay 6/12/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Tỵ tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nên dừng những hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong thời điểm này. Bạn không nên làm việc quá sức hoặc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Trong ngày, bạn chỉ nên an phận, đừng tham gia vào việc đầu tư mà tiền mất tật mang, rước họa cho mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều cơ hội kiếm tiền, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ trong thời điểm vàng này. Công việc của bạn không còn gặp nhiều trục trặc như trước đây, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui lớn nhất, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, vinh hoa phú quý.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Mùi

Vận trình của bạn có nhiều khởi sắc, tin vui đổ về ồ ạt không đỡ kịp. Tài chính của bạn khá ổn định, muốn tiêu bao nhiêu có bấy nhiêu không sợ thất thoát nhiều. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn cũng ngày càng bền vững hơn nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Thân

tu vi chu nhat ngay 6/12/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Thân may mắn ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp may mắn nằm không hưởng phúc lộc lớn trời ban cho. Ngày Chủ Nhật của bạn khá thoải mái, thảnh thơi đếm tiền đổ về đầy nhà khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong công việc, bạn được cấp trên công nhận tài năng, tha hồ thể hiện tài năng của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Dậu

Dậu tha hồ đếm tiền mỏi tay, bước ra đường là lộc lá rơi trúng đầu. Tài lộc của bạn đổ vào đầy túi tiêu xài không hết. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng sáng tạo và tài ăn nói nên được cấp trên yêu mến, ưu ái giao cho nhiệm vụ quan trọng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Tuất

Vận trình của Tuất mắc phải nhiều khoản nợ lớn, không thể nào trả hết được. Vận trình của bạn gặp khá nhiều chuyện không vui, khó khăn chồng chất khó khăn không giải quyết được. Nói chung bạn khá đen đủi, làm việc gì cũng không thành công mà ngược lại còn rước vận xui cho mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Hợi xích mích, mâu thuẫn khá nhiều với đồng nghiệp nên chuyện buồn bủa vây, tinh thần sa sút. Bạn không có khả năng giải quyết vấn đề nên công việc chậm trễ, vận tiền bạc thất thoát nhiều khiến bạn ăn không ngon ngủ không yên trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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