Tháng 1 đỏ rực, tháng 2 vận khí xung thiên: 5 con giáp phát tài, tiền bạc đầy kín nhà

Tâm linh - Tử vi 04/12/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, đón tháng 1 đỏ rực, tháng 2 vận khí xung thiên chuẩn bị tinh thần phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về kín nhà trong thời điểm này.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão hóa hung thành cát, tiền bạc chảy về như nước. Con đường công việc của bạn ngày càng thăng tiến, tài lộc vô cùng vượng sắc. Thậm chí còn có thể chạm đến đỉnh cao danh vọng, được khen thưởng hết lời.

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Mão là con giáp may mắn có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác làm ăn nên công việc khá thuận lợi. Bên cạnh đó còn ký được nhiều hợp đồng nên được cấp trên khen, đồng nghiệp nể phục. Nói chung vận trình của bạn khá vượng trong tháng 1 và tháng 2 năm Tân Sửu. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp giàu có, được tăng lương thưởng lên đến mức đáng báo động. Bạn được cấp trên tín nhiệm nên giao cho nhiều dự án lớn. Những người tuổi Mùi có tinh thần trách nhiệm cao nên làm gì cũng đạt được thành công. Thời điểm này, bạn tăng ca khá nhiều vì muốn hoàn thành tốt công việc đang phụ trách. Thế nên những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng.

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Mùi gây được nhiều ấn tượng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người nhiệt tình, xông pha tiên phong trong mọi việc nên được yêu mến. Đồng nghiệp có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Những hiềm khích trước đây đã không còn nữa giúp vận trình vô cùng tốt.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn, không chỉ về đường tài vận mà tình duyên cũng có nhiều bước tiến mới. Được Cát tinh chiếu mệnh nên bạn tha hồ hưởng lộc trời ban. Những tháng ngày ảm đạm trước đây đã không còn nên tinh thần của bạn cực kỳ tốt.

Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng sáng tạo nên ý tưởng nào cũng được trọng dụng. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn cực kỳ tốt. Cả hai có nhiều thời gian lắng nghe, thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Tý

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Tý có vận tài chính chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tý khá thông minh, lanh lợi nên khó khăn nào cũng giải quyết êm đẹp. Bạn không sợ tiểu nhân cản đường, hãm hại trong thời điểm này. Nói chung vận trình của bạn thuộc dạng vượng sắc, muốn gì được đó, tài chính chạm đỉnh. Những công sức của bạn được đền đáp xứng đáng, không còn sợ bất cứ ai cướp mất công sức của mình. Hãy tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này.

Tuổi Tỵ

Người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội đầu tư kiếm lời. Người làm công ăn lương được thưởng nhiều vì sáng tạo trong công việc. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, vinh hoa phú quý trong thời điểm này. Bên cạnh đó cũng nên tận dụng cơ hội đầu tư, kiếm tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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