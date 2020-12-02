Trước khi bước sang năm Tân Sửu, 5 con giáp không thành đại gia cũng mua nhà lầu, sắm xe xịn

Theo tử vi 12 con giáp, Mão là hiền lành, lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Bạn không ngừng nỗ lực phấn đấu nên công việc ngày càng thăng tiến, thăng hoa. Những người tuổi Mão tham vọng nên vận trình tiến lên vượt bậc.

Khi bước vào giai đoạn này, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn, gặt hái được tài lộc lớn. Không trở thành đại gia cũng mua nhà lầu, sắm xe xịn. Đây là cơ hội tốt để bạn lên hương, đổi đời, tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, của cải đề huề.

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp bản lĩnh có thể giải quyết khó khăn, không còn gặp nhiều sóng gió lớn trong thời điểm này. Tuy không trở thành đại gia khét tiếng, giàu nứt tường đổ vách, bạn cũng sẽ dư dả tiết kiệm nguồn tiền cực khủng. Bạn không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền nên tinh thần vô cùng thoải mái. Trước khi bước sang năm Tân Sửu, bạn sẽ gặt hái được khá nhiều lộc lá trời ban. Được quý nhân phù trợ nên tiền bạc, công danh đều rực rỡ, thăng hoa.

Tuổi Hợi

Hợi được Thần Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp lương thiện, được Thần Phật chiếu cố nên gặp nhiều chuyện vui. Trong công việc, bạn được đánh giá cao tài năng ứng biến, lột xác ngoạn mục để đạt thành tựu cao. Cấp trên có cái nhìn đặc biệt ấn tượng về bạn, hãy tận dụng cơ hội này để gặt hái công danh như ý. Tuy nhiên cũng nên giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tuổi Thìn

Công việc của bạn có nhiều triển vọng sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Bạn nhận được quyết định tăng lương thưởng, công việc ngày càng thuận lợi hơn. Công việc của bạn đang đi đúng hướng, tìm được con đường mới thích hợp nên thoải mái thể hiện tài năng. Hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống tiền bạc phủ phê, nằm không hưởng phước trong thời điểm vàng này.

Tuổi Thân

Thân bước vào giai đoạn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn cuối năm, công việc của bạn nhiều hơn nhưng cũng khá thuận lợi. Bạn giải quyết được nhiều chuyện khó khăn mà không cần đến ai giúp đỡ. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, yêu mến nên tinh thần ngày càng phấn chấn, làm một hưởng mười. Không những vậy còn yên tâm mua nhà, sắm xe xịn mà không còn bất cứ nỗi lo lắng gì về chuyện tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm