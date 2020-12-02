3 bộ phận trên cơ thể của phụ nữ càng CONG càng có của ăn của để, tràn trề phúc lộc

Dưới đây là những bộ phận cơ thể của phụ nữ càng cong càng có của ăn của để, mang phúc lộc cực lớn về cho gia đình.

Trong công việc, bạn khá dẻo miệng nên được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp yêu mến. Trong gia đình, bạn sẽ là người vợ người mẹ cực phẩm nhất giúp chồng ăn nên làm ra, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Dự đoán được bạn sẽ có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, được chồng yêu con quý.

Theo nhân tướng học , đây là bộ phận cơ thể của phụ nữ càng cong càng có được lộc lá trời ban. Bạn là người khéo ăn khéo nói, tinh tế trong mọi việc nên được yêu mến. Nhờ vậy mà bạn tạo được nhiều mối quan hệ xã giao, trúng hợp đồng làm ăn tiền tỷ nhiều vô số kể.

Mông cong

Đây là đặc điểm của phụ nữ mang mệnh nữ vương, giỏi kiếm tiền. Không chỉ vậy, bạn còn vượng đường sinh nở nên được gia đình chồng yêu mến. Trong công việc, bạn được đánh giá cao tài năng. Người phụ nữ có nét tướng này mang may mắn ngập tràn đến cho gia đình. Bạn đi đến đâu là nhận được phúc lộc lớn đến đó. Nói chung vận trình của bạn vô cùng tốt, công việc, hôn nhân đều viên mãn.

Có nét tướng này phụ nữ thường mang may mắn lại cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người sở hữu nét tướng này còn có sức khỏe dồi dào, sống thọ. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, bạn còn giúp gia đình ngày càng hưng thịnh. Tiền chồng đưa tăng lên đều đều chứ không thất thoát đồng nào.

Tai cong

Người phụ nữ có vành tai cong thường có tính cách thẳng thắn, bộc trực. Họ có tinh thần học hỏi, muốn thăng tiến nên đạt được nhiều thành công trong công việc. Đây là dấu hiệu của người phụ nữ vượng phu ích tử, mang lại nhiều may mắn cho chồng con.

Người có nét tướng này gia đình vô cùng hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhà nào có người phụ nữ sở hữu nét tướng này thường rất giàu, tiền tiêu hoài không hết. Đặc biệt sức khỏe của những người trong gia đình cực kỳ tốt, ít khi bệnh vặt.

Nói chung ai sở hữu đặc điểm này thường có cuộc sống giàu sang, tiền của chất đầy nhà không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau.

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