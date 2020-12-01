5 con giáp ngồi vắt chân thảnh thơi đón tiền ‘lội ngược’ vào túi, vượt nạn thành công bắt đầu từ tuần sau

Tâm linh - Tử vi 01/12/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, ngồi không cũng có tiền đổ về đầy túi, vượt nhiều kiếp nạn thành công, dễ dàng đạt được công danh như ý bắt đầu từ tuần sau.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân trong thời điểm này. Bạn được đánh giá cao khả năng kiếm tiền, có nhiều cơ hội thăng tiến. Không những vậy bạn còn vượt nạn thành công, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

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Mão là con giáp may mắn tiền bạc đổ về tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn được cấp trên yêu mến, tiền bạc tiêu không hết. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm này. Chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Cấp trên giao cho bạn nhiều việc quan trọng, có nhiều cơ hội tăng lương thưởng. Hãy tận dụng để phát huy hết tài năng của mình. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tuổi Tý có cơ hội gặp gỡ ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp giàu có, làm sương sương cũng nhận được lộc lớn trời ban. Bạn có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tiền bạc lội ngược dòng chảy vào túi. Có cơ hội kiếm lại được số tiền đã đánh mất trong thời gian trước đây.

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Sửu đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tận dụng điều này để thể hiện tốt nhất tài năng của mình và không sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường. Tuy nhiên đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến vận trình. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Tuổi Hợi

Hợi tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiêu tiền thoải mái. Công việc của bạn được cải thiện nhiều hơn, không còn gặp nhiều chuyện rắc rối như trước. Cũng không còn nhận nhiều tin buồn về chuyện tình cảm. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để nghỉ ngơi, thư giãn tận hưởng những ngày nằm không hưởng phúc lộc trời ban.

Tuổi Dậu

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Dậu được Thần Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Dậu được mệnh danh là con cưng của Thần Tài. Bạn đi đến đâu là tiền đổ về tới đó, tiêu xài không hết. Không những vậy, bạn còn được cấp trên công nhận tài năng. Bạn làm một hưởng mười, có nhiều thời gian dành cho bản thân trong thời điểm này. Cũng không còn nhiều chuyện buồn như thời gian trước đây, hãy thoải mái tận hưởng phút giây tươi đẹp này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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