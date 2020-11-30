20 ngày tới, 4 con giáp được Thần Tài ‘chốt đơn’, ung dung đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp giàu có được Thần Tài “chốt đơn” thành công trở thành đại gia, ung dung đếm tiền mỏi tay trong 20 ngày tới khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, dù có nhiều vấn đề tồn đọng nhưng bạn vẫn vượt qua được. Công việc của bạn gặp nhiều tin vui lớn. Được cấp trên công nhận tài năng giải quyết vấn đề nên bạn ung dung đếm tiền, tha hồ thể hiện tài năng của mình.

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Tỵ là con giáp giàu có trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn còn được Thần Tài chiếu mệnh nên có thể thăng tiến, thu nhập đổ về tiêu không hết. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có được nhiều cơ hội tìm kiếm ý trung nhân. Người độc thân không sợ một mình lẻ bóng như thời gian trước đây.

Tuổi Mùi

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Mùi đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn tiền bạc không thiếu trong thời điểm này. Mùi sống khá thoải mái, ung dung đếm tiền không lo túng thiếu. Trong công việc, bạn không còn bị tiểu nhân hãm hại, tiền bạc đều đổ về tiêu không hết. Tài khoản ngân hàng tăng lên cấp số nhân, nhảy số ầm ầm khiến bản mệnh không thể trở tay. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui tìm đến trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này.

Tuổi Thân

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Thân đón lộc cao ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp giàu có được Thần Tài viết tên vào sổ nên vận trình ngày một hanh thông. Công việc của bạn có nhiều bước tiến triển thuận lợi hơn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được nhiều tin vui, không còn một mình lẻ bóng mà sẽ tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Nói chung vận trình của bạn vô cùng tốt, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui lớn nhất từ trước đến nay đổ về trong thời điểm này.

Tuổi Mão

Mão làm việc tốt nên được cấp trên khen ngợi, lương thưởng tăng lên đều đặn. Bạn không sợ bất cứ ai cản đường thăng quan tiến chức của mình. Những việc bạn làm đều được công nhận, thu nhập ở mức dư dả, không lo lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau.

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Mão tiền bạc đổ về ào ào - Ảnh minh họa: Internet

Hãy học hỏi người đi trước trong thời điểm này để có được nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc. Bên cạnh đó bạn nên chú ý sức khỏe, làm việc nhưng hãy biết ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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