6 con giáp nữ ‘bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền’, lột xác ngoạn mục khi bước sang năm mới 2021

Tâm linh - Tử vi 01/12/2020 13:00

Dưới đây là những con giáp nữ “bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền”, từ vịt hóa thiên nga ngoạn mục khi bước sang năm mới 2021.

Tuổi Thân

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Thân là con giáp nữ được Thần Tài cưng chiều - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thân được mệnh danh là nữ thần. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, bạn còn có tài kiếm tiền cực kỳ đỉnh. Thời điểm khi bước sang năm mới, bạn bắt đầu đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Công việc của bạn có nhiều bước tiến thuận lợi, hanh thông hơn. Những việc được giao cũng hoàn thành xuất sắc, đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Chuyện tình cảm của bạn cũng được cải thiện, sớm có tin vui lớn.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp nữ nổi tiếng giỏi giang, xinh đẹp nhất khi bước sang năm mới. Trong công việc, bạn bắt đầu thực hiện dự án mới nên đạt được nhiều thành quả tốt. Cấp trên có cái nhìn cực kỳ tốt về tài năng của bạn. Không những vậy, bạn đi đến đâu là nổi bật sáng như sao đến đó được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Nói chung vận trình của bạn sẽ vô cùng rực rỡ, tiền đổ về không ngừng.

Tuổi Tỵ

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Tỵ lột xác ngoạn mục trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ là con giáp thông minh giỏi giang bậc nhất trong thời điểm này. Bạn lột xác ngoạn mục, tiền bạc đều đổ về tiêu không hết. Những việc bạn làm đều được công nhận, đồng nghiệp vô cùng nể phục bạn. Thế nên hãy tập trung làm việc, tận dụng tối đa cơ hội kiếm tiền để có được cuộc sống giàu sang như ý. Đặc biệt hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Mùi

Mùi sắp bước vào thời kỳ hoàng kim, tiền tiêu không hết. Những việc bạn làm đều như ý muốn, vận tài chính tăng lên vượt trội. Hãy đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này và tận hưởng cuộc sống giàu sang như mơ ước, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. Nói chung công danh của bạn có nhiều bước tiến vượt bậc, hãy kiên trì để có được thành tựu đáng nể.

Tuổi Thìn

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Thìn gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Thìn được đánh giá cao khả năng làm việc, kiếm tiền trong thời điểm khi bước sang năm mới. Công việc của bạn gặp nhiều tin vui, những hiềm khích với đồng nghiệp cũng được hóa giải. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn cũng được cải thiện hơn. Cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm ngày càng thắm thiết, gắn bó.

Tuổi Sửu

Sửu được cấp trên coi trọng tài năng ứng xử trong giao tiếp. Bạn đi đến đâu là tỏa sáng đến đó, được nhiều người công nhận tài năng. Nói chung vận trình của bạn sẽ có được nhiều cơ hội thăng tiến, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn đổ về trong thời điểm vàng son này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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