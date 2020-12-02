Kẻ xấu ‘ám quẻ’ khiến vận trình của 5 con giáp này túng thiếu đủ đường trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 02/12/2020 14:44

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, bị kẻ xấu “ám quẻ” nên vận trình gặp nhiều khó khăn, tiền bạc làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ trong 49 ngày tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão gánh nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống, túng thiếu đủ đường. Bạn cố gắng làm việc nhưng vẫn không được công nhận. Những việc bạn phụ trách không hoàn thành đúng thời hạn, thậm chí còn chậm trễ khiến cấp trên không mấy hài lòng.

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Mão là con giáp xui xẻo gặp nhiều chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn gặp nhiều chuyện buồn, tiền bạc làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không tìm được duyên lành như ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ gặp nhiều trục trặc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi phải gánh nợ từ trên trời rơi xuống. Bạn ôm đồm hết mọi việc vào người nên không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Dù cố gắng bao nhiêu, bạn cũng không được công nhận, tiền bạc đều không như ý muốn. Nói chung hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, ngưng những dự án sẽ làm lại để bảo toàn vốn đầu tư.

Tuổi Thân

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Thân gặp nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp xui xẻo hết gặp họa mất tiền rồi đến tai nạn. Trong thời điểm này, bạn nên cẩn thận khi đi ra đường, làm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng đừng để vướng phải chuyện rắc rối. Vì đây là giai đoạn khó khăn, không hợp với bản mệnh nên làm gì cũng sẽ khó khăn, tiền bạc thất thoát nhiều. Lời khuyên cho bạn nên quan tâm đến bản thân, ăn nói cẩn thận đừng thẳng thắn quá mức khiến người khác xa lánh.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp đen đủi đủ đường, tiền mất tật mang. Trong công việc, bạn không được đánh giá cao tài năng, cũng như khi có khó khăn đều không giải quyết được. Trong chuyện tình cảm, bạn không tìm được ý trung nhân. Đối với những người đang yêu và có gia đình, mối quan hệ của cả hai gặp nhiều chuyện buồn, có thể sẽ có kẻ thứ ba chen vào.

Tuổi Hợi

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Hợi gánh họa thị phi từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Hợi không được công nhận, cố gắng nhiều nhưng công sức đều đổ sông đổ bể. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp chuyện buồn, mối quan hệ có dấu hiệu rạn nứt. Cả hai không có nhiều thời gian ở bên nhau nên thường xuyên bất đồng quan điểm, cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm

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