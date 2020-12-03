Tháng 1/2021 Tân Sửu, 6 con giáp đón TAM HỶ: Tiền bạc dồi dào, công danh chạm đỉnh, duyên lành như ý

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn đón lộc khủng từ trên trời rơi xuống. Sự nghiệp của bạn thẳng tiến không ngừng, tìm kiếm được cơ hội tốt trong công việc. Được quý nhân phù trợ nên công danh cứ phất lên như diều gặp gió.

Vận tài chính đổ về ào ạt giúp tinh thần của bạn được cải thiện nhiều hơn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn vô cùng thăng hoa. Người độc thân duyên lành như ý, cả hai tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn, được công nhận tài năng. Bạn dồn hết tâm sức vào công việc nên được công nhận. Thân phát huy được những tài lẻ của bản thân nên gặt hái được nhiều thành công. Những người làm công ăn lương chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều lời khen, tăng lương thưởng. Không những vậy, bạn còn có trách nhiệm cao nên được cấp trên tín nhiệm, giao cho nhiều công việc lớn.

Tuổi Mão

Mão trúng đậm, tài lộc thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp giàu có, đầu tư trúng đậm nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Bạn thông minh lanh lợi nên giải quyết được nhiều công việc tồn đọng trong thời gian trước đây. Thời điểm này, bạn được đánh giá cao, tha hồ thể hiện tài năng vượt trội của mình. Nếu kết hợp làm ăn với người tuổi Thìn hoặc Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thúc đẩy công việc thăng tiến không ngừng.

Tuổi Tý

Thu nhập của bạn tăng lên vượng sắc, tiền bạc đổ về như nước, rủng rỉnh đầy túi. Tài vận của bạn có nhiều cải thiện, đổi đời đổi vận nhanh chóng. Bạn có nhiều cơ hội trong việc kinh doanh buôn bán, hãy tận dụng nhanh để làm giàu, gặt hái được thành tựu lớn nhất. Không những vậy, bạn có nhiều suy nghĩ sáng tạo, ý tưởng độc đáo nên nhận được nhiều lời khen.

Tuổi Sửu

Sửu cơ hội thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bạn đừng bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến. Được quý nhân nâng đỡ nên làm một được mười. Những kế hoạch của bạn được thực hiện suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành quả lớn có một không hai. Nói chung vận trình của bạn có nhiều cải thiện, không còn gặp khó khăn trục trặc như trước đây. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận vô số tin vui lớn trong giai đoạn hoàng kim này.

Tuổi Dần

Tài lộc của bạn tiếp tục tăng lên, cuộc sống sung túc suôn sẻ. Vận trình của bạn nở rộ, có nhiều cơ hội làm ăn tốt, hãy tận dụng để làm giàu. Công việc của bạn có nhiều tiến triển đáng mừng, thế nên hãy chuẩn bị tâm lý đối mặt với nhiều thử thách. Khi vượt qua được cửa ải này, bạn sẽ có được nhiều thành tựu lớn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm