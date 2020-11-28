Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý sao xấu chiếu mệnh, tuổi Sửu tiểu nhân chặn đường tài lộc

Theo tử vi 12 con giáp, bị sao xấu chiếu mệnh nên vận trình của Tý gặp nhiều trục trặc. Trong công việc, bạn bị cấp trên khiển trách vì không hoàn thành công việc đúng thời hạn. Trong chuyện tình cảm, bạn gặp kẻ thứ ba chen ngang, mối quan hệ có nhiều rạn nứt vì bất đồng quan điểm, thường xuyên xảy ra cãi vã.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Những người tuổi Dần được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc, công việc gặp khá nhiều may mắn. Đường tình duyên của bạn gặp nhiều tin vui, vận trình chạm đỉnh, tiền cứ hết rồi lại đầy. Trong chuyện tình cảm, người có người yêu, mối quan hệ có nhiều tiến triển, khởi sắc. Có thể Dần độc thân sẽ gặp được ý trung nhân như ý.

Ngày Chủ Nhật của Sửu gặp nhiều sai sót trong công việc, thất thoát nhiều tiền bạc. Con đường công danh của bạn gặp họa bủa vây, tiền thất thoát khá nhiều. Điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần làm việc của bạn. Thận trọng có kẻ thứ ba hãm hại trong thời điểm này, nên cẩn thận lời ăn tiếng nói để không bị ai nắm điểm yếu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Mão

Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, tài vận chạm nóc. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được nhiều người nể phục, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn gặp nhiều chuyện vui, tinh thần phấn chấn hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm vàng này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Thìn hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thìn hung cát đan xen, vận tiền bạc gặp nhiều trục trặc. Nửa ngày đầu gặp nhiều tin buồn, công việc không như ý muốn, tình cảm gặp rắc rối vì không có nhiều thời gian ở bên nhau. Nửa ngày sau, dấu hiệu vận trình của bạn khởi sắc hơn nhưng vẫn không giải quyết được nhiều việc khó xảy ra trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ bị người khác hãm hại, cản đường cướp công cướp sức khiến bản mệnh lao đao. Thậm chí còn nói xấu khiến vận trình của bạn gặp nhiều khó khăn, không tìm được cách giải quyết mớ hỗn độn này. Nói chung vận trình của bạn khá lao đao, hãy thận trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ đường công danh nở rộ, tài chính tăng lên đều đều. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được cấp trên công nhận. Bạn đối mặt với nhiều thử thách nhưng vẫn vượt qua dễ dàng và được cấp trên khen ngợi hết lời. Trong chuyện tình cảm, bạn nên thận trọng với kẻ thứ ba, mối quan hệ sẽ có nhiều chuyện trục trặc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Mùi

Mùi có công việc không như ý, vận tiền bạc thất thoát nhiều. Bạn bị nhiều người nói xấu sau lưng nên cấp trên đánh mất sự tín nhiệm với bạn. Hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng mức để không gây ra quá nhiều sai sót trong công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Thân công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, công việc của Thân hoàn thành đúng tiến độ. Trong công việc, bạn có tinh thần phấn chấn nên làm việc gì cũng đạt được thành tựu lớn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình có nhiều niềm vui khi ở bên cạnh nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Trong ngày, bạn cũng nên thận trọng lời ăn tiếng nói để không gây khó chịu với những người xung quanh. Chuyện tình duyên của bạn có nhiều khởi sắc, nên mở lòng nhiều hơn để đón nhận tình yêu đến với mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất bị tiểu nhân cản đường thăng tiến nhưng với bản lĩnh cao, bạn đã hạ gục được nhiều đối tượng. Trong công việc, bạn không chỉ nhận được nhiều lời khen mà còn khiến đồng nghiệp có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Trong chuyện tình cảm, Tuất độc thân sẽ có nhiều người mai mối, bạn nên mở lòng nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của tuổi Hợi vướng nhiều chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Hợi không còn vướng phải nhiều chuyện buồn trong thời điểm này. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền đổ về tiêu không hết. Bên cạnh đó công việc của bạn cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, hãy chuẩn bị tinh thần để đảm nhiệm chức vụ được giao.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm