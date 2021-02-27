Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của 12 con giáp: Tuổi Tuất được quý nhân phù trợ, tuổi Thân cẩn thận bị 'tiểu nhân' hãm hại

Thiên Tài trợ mệnh giúp khá nhiều về đường tài lộc cho người tuổi Tý. Người làm công ăn lương có thêm những lựa chọn mới để tăng thêm thu nhập cho mình. Có phần vất vả hơn khi phải kiêm nhiệm thêm việc khác nhưng chắc chắn bản mệnh sẽ thấy hài lòng khi nhìn thấy khoản thù lao của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của 12 con giáp dự báo kẻ gặp nhiều may mắn, người dễ vướng tai ương. Đọc ngay bài viết này để lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày và tìm cách đề phòng!

Bản mệnh làm việc cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Nhưng tốt nhất vẫn nên đi đường thẳng, chớ ngang tắt hay mánh khóe thì sẽ tự mình hại thân.

Chuyện tình cảm ngày chủ nhật này lại gặp bất ổn, ngũ hành sinh xuất gây ra nhiều cơn hờn ghen không đáng có. Dù đã cố gắng để hàn gắn rạn nứt nhưng dường như vấn đề vẫn luôn tồn tại ở đó, khiến cho 2 người không thể thoải mái như bình thường.

Chuyện tình cảm của họ khá tốt đẹp, tuổi Sửu nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và yêu mến từ nhiều người. Có người thì gọi điện hỏi thăm, người rủ đi chơi ăn uống, người dặn dò chăm lo cuộc sống cho bạn, nên dù còn độc thân bạn cũng chẳng thấy buồn chút nào hết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Dần

Chính Quan nhập cục cho bản mệnh tuổi Dần, tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Những khó khăn, vướng mắc trước đó nay tìm được cách giải quyết, bản mệnh phát huy tốt năng lực của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đường tình duyên của tuổi Dần hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Người độc thân mệt mỏi với những lời giục giã từ phía bố mẹ, họ hàng nhưng thực sự bản mệnh chưa tìm được người phù hợp, cũng không muốn phải tạm bợ yêu 1 ai đó không hợp với mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Mão

Tuổi Mão có nhiều thành công mới trong sự nghiệp của mình. Sự cứng rắn và kiên trì theo đuổi lý tưởng mình đã chọn giúp bạn không dễ dàng lay động, luôn bảo vệ những gì mình cho là đúng. Cuối cùng cũng đã đến ngày bạn nhận được thành quả, là những trái ngọt mình đã mất bao công tưới tắm, vun trồng.

Ngày chủ nhật này người tuổi Mão được hưởng may mắn về tình cảm. Hai bạn ngày càng gắn bó hơn, dù có nhiều sóng gió phía trước nhưng điều đó không làm tình cảm của hai người thay đổi. Quyết tâm đi cùng nhau nên mọi chuyện chỉ là thử thách để tình yêu càng thêm thắm thiết hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Thìn

Tài lộc rộng mở hơn, thu nhập bên ngoài với nghề phụ, nghề tay trái cao hơn nghề chính. Điều này giúp tuổi Thìn thoải mái chi tiêu, mua sắm, du lịch, hưởng thụ mà không phải lo lắng nhiều, song cũng nên quan tâm tới người nhà của mình nhé.

Chuyện tình cảm của bản mệnh không được suôn sẻ cho lắm, nam mệnh tuổi Thìn vẫn một mình một bóng, không tìm được tiếng nói chung với người khác. Nữ mệnh có tốt hơn một chút nhưng vẫn cần chú ý giữ gìn cử chỉ hành động để không gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Tỵ

Tuổi Tỵ gặp phải nhiều chuyện không vui. Dường như con giáp này không tự mình giải quyết được mọi việc cũng vì năng lực có hạn. Trong những lúc khó khăn, đừng ngại xin sự giúp đỡ. Xung quanh có rất nhiều người luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi bản mệnh cần.

Đường tình duyên của tuổi Tỵ ngày mới này có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu đối phương. Con giáp này nhận rằng rằng mình và đối phương có rất nhiều điểm chung, tính cách cũng khá hài hòa. Có vẻ như việc thành đôi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tuổi Tỵ gặp phải nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Ngọ

Người tuổi Ngọ trong công việc hôm này có nhiều điểm tích cực, mọi chuyện diễn ra khá thoải mái. Ngày làm việc trong ngày nghỉ này nên bạn có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi được rồi.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có nhiều tin vui nhờ Tam Hội cục che chở. Người độc thân sẽ có nhiều đối tượng theo đuổi, bày tỏ tình cảm, nhưng đừng quá vội vàng nếu không muốn bị tổn thương. May mắn đang mỉm cười với bạn, có thể tìm được một nửa ưng ý cho mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Mùi

Công việc của tuổi Mùi suôn sẻ và thuận lợi đến bất ngờ. Con giáp này có thể thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, cát khí vượng sẽ giúp tuổi Mùi đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Dường như bạn đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức và thời gian cho dự định này và mong muốn đạt được kết quả tốt.

Vận trình tình cảm ngày chủ nhật có phần sa sút, hôm nay mối quan hệ tình cảm của người tuổi Mùi không có được sự hài hòa nhất định. Có thể đó sẽ là khởi đầu cho những thử thách, khó khăn sau này, khi các cặp đôi nảy sinh ra những mâu thuẫn, cãi vã, sự khác biệt về tính cách cũng dần được bộc lộ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Thân

Người tuổi Thân nên cẩn trọng có kẻ phá hoại, gặp hạn tiểu nhân. Bạn cần phải cẩn trọng những người xung quanh mình, có nhiều người đang ghen tị chứ không thật lòng muốn đối đãi tốt với bạn như bạn nghĩ đâu.

Chuyện tình cảm của bản mệnh tuổi Thân hài hòa, nhưng vẫn nên dành thời gian đầu tư cho đời sống tình cảm thay vì suốt ngày cắm cúi vào công việc. Cuối tuần có thể cùng bạn bè đi ăn, xem phim hoặc đơn giản là làm những việc mình thích để thư giãn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Dậu

Ngày mới này tuổi Dậu có thể đón nhận khá nhiều điềm báo tốt lành về tài chính hay đường công danh. Xem bói ngày hôm nay cho thấy vận tài lộc của bạn khá sớm nên khả năng có người mang đến các cơ hội giúp bạn tận dụng và sinh ra nguồn thu đáng kể trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm trong ngày cuối tuần này của bản mệnh không có điều gì đáng nói, mọi thứ vẫn diễn ra ổn định, trong tầm kiểm soát. Tuổi Dậu may mắn có được một người luôn ở bên chia sẻ và thấu hiểu bạn, giúp bạn có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Tuất

Ngũ hành tương sinh, tuổi Tuất gặp được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Ngay kể cả mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân xuất hiện giải quyết cho ngay, không cần quá lo lắng.

Chuyện tình cảm của họ có nhiều tin vui nhờ Tam Hội cục che chở. Người độc thân sẽ có nhiều đối tượng theo đuổi, bày tỏ tình cảm, nhưng đừng quá vội vàng nếu không muốn bị tổn thương. May mắn đang mỉm cười với bạn, có thể tìm được một nửa ưng ý cho mình.

Tuổi Tuất gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/2/2021 của Hợi

Tuổi Hợi cần phải có những quyết định mạo hiểm một chút và dứt khoát. Bản mệnh không nên để mình mông lung giữa hai con đường, hãy mạnh dạn lựa chọn hướng đi mà bản thân cảm thấy đúng đắn nhất. Tự tin vào năng lực của mình, con giáp này sẽ gặt hái thành công.

Hôm nay tình duyên của tuổi Hợi có phần kém sắc. Bản mệnh lận đận mãi mà vẫn chẳng tìm được cho mình người tâm đầu ý hợp, dù có không ít mối quan hệ. Nếu có bắt đầu tình cảm thì cũng nhanh chóng qua đi. Có lẽ có duyên mà chưa có phận, con giáp này cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá.