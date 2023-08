Tuổi Dần

Cuối tuần của Dần đường công việc có Thiên Ấn nâng đỡ nên có tiếng nói hơn mọi ngày. Ý kiến của bạn được cấp trên ghi nhận tích cực, dù nắm chức lớn hay chức bé cũng được đồng nghiệp tôn trọng hết mức vì làm được việc. Chuyện tiền bạc may mắn, tiền vào tiền ra khá đều, không bị hao hụt nhiều. Sắp tới có nhiều việc lớn cần đến tiền, rất may là bạn đủ tiềm lực kinh tế để lo liệu cho mọi việc, Dần thực sự rất bản lĩnh.

Cục diện Mộc sinh Hỏa đem đến tin vui trong chuyện yêu đương, gia đình. Đào hoa nở rộ, con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái. Các bạn có gia đình thì hiểu được ý muốn của con cái, Dần chính là bậc cha mẹ vô cùng tâm lý trong thời đại hiện đại này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi Chủ nhật ngày 19/2/2023 dự đoán, Tỷ Kiên giúp tuổi Mão có sự kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ hiếm có, điều này rất có ích cho công việc hiện tại. Dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng con giáp này biết cách chống đỡ và hợp lực với đồng nghiệp để cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hôm nay bạn còn được khuyên không nên đầu tư vội vàng ở quy mô quá lớn. Bạn nên tỉnh táo và thận trọng trong chuyện tiền bạc, vì chỉ mất cảnh giác một chút thôi cũng có thể gây thất thoát tài sản. Chưa kể đến những hành động thiếu lý trí có thể gây ra tai họa rất lớn. Chuyện tình cảm của tuổi Mão có thể xảy ra vài trục trặc nhỏ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể xảy ra chuyện tranh cãi bất đồng, quan trọng là thái độ đối mặt với mâu thuẫn của mỗi người. Bạn nên dùng cái nhìn lạc quan, tích cực để không khiến tình yêu đi vào ngõ cụt.

Tuổi Thìn

Cuối tuần của Thìn may mắn có Thực Thần chiếu cố nên những bạn làm công việc tự do, có nghề tay trái thì sẽ ăn nên làm ra. Đi xa về gần đều có người phù hộ bình an, công việc thuận lợi may mắn hơn những người xung quanh, lúc nào cũng có lộc vào đều đều. Tài vận khởi sắc, phát đạt, lộc ăn uống nhiều hơn mọi ngày. Hơn nữa con giáp này rất khéo léo tận dụng những mối quan hệ xã giao để giúp cho công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn để kiếm tiền chứ không hề vụng ăn nói như người khác vẫn nghĩ.

Tình cảm có tiến triển tốt hơn mọi ngày vì Hỏa sinh Thổ. May mắn là người ấy luôn hiểu và chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Gia đình là nơi mang lại bạn thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn, vượt qua những khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Tuổi Tị

Chủ nhật này, Thương Quan xuất hiện giúp tinh thần làm việc của người tuổi Tị lên cao, con giáp này luôn hết lòng vì công việc không quản ngại khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm này, bạn có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình đạt mức tốt nhất có thể.

Với những gì đang thể hiện, con giáp này có thể nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Tị cần tăng tốc để giành lấy cơ hội thăng tiến trong tương lai cho mình. Ngũ hành tương sinh nên vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bạn may mắn gặp được người luôn hiểu và chia sẻ về những điều vui buồn trong cuộc sống với bạn, vì thế hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc gặp phải Kiếp Tài nên Ngọ không thể hy vọng một ngày làm ăn bình yên đến với mình. Hễ con giáp này buôn bán đắt hàng hay làm được việc thì chắc chắn sẽ bị tiểu nhân ghen ghét, dòm ngó. Đặc biệt là những bạn đi làm công ty, đừng tin tưởng đồng nghiệp thân thiết quá nhiều nhé.

Vận lâm Tự Hình nên không có cảm xúc khi nói đến chuyện tiền bạc, làm không đủ tiêu, tâm trạng lo âu buồn bực. Tuổi này dễ cáu gắt với người thân trong nhà vì áp lực kinh tế gần đây bởi chuyện gì rồi cũng phải đến tay bạn lo hết. Bạn nên biết rằng nóng giận chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, thậm chí nó còn khiến mọi chuyện trong nhà trở nên tồi tệ hơn. Vợ chồng có chuyện hãy bình tĩnh bàn bạc, thỏa thuận với nhau. Con giáp này sẽ thấy mọi chuyện tiến triển theo hướng tích cực hơn khi 2 người có chung ý kiến.

Tuổi Mùi

Được Tam Hợp cục che chở, con giáp tuổi Mùi có một ngày vượng cát khí, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Đường công danh sự nghiệp cũng tiến triển rất tốt. Con giáp này nên tranh thủ tập trung giải quyết nhanh chóng những vấn đề tồn đọng. Đường tài lộc trong ngày của bản mệnh khá ổn định nhờ Thiên Tài hỗ trợ.

Mức thu nhập tốt nên bạn gần như không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên con giáp này dẫu có gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng xoay sở hơn. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Dù công việc bận rộn nhưng bạn cũng đừng quên nghỉ ngơi, thư giãn. Tuổi Mùi có thể chọn một bộ môn thể thao yêu thích nào đó hoặc vận động nhẹ nhàng tại nhà để giải tỏa căng thẳng, áp lực.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp khôn ngoan may mắn được Thiên Tài trợ vận, thế nên những bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác, có lộc làm ăn lớn. Bản mệnh đi làm ở đâu cũng trọng tình cảm và thẳng thắn nên ai cũng muốn làm ăn chung với bạn về lâu về dài.

Tài vận cũng suôn sẻ, bản mệnh có thể thử vận may bằng một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng. Nhiều người sẽ đi du lịch trong ngày này bằng đồng tiền mình kiếm ra, không tránh khỏi việc một số người nói bạn ham chơi, thích hưởng thụ nhưng cứ mặc kệ họ đi nhé. Đường tình cảm không may mắn vì Hỏa Kim tương khắc. Trong chuyện yêu đương, hôn nhân, tranh cãi là việc xảy ra trong tất cả các mối quan hệ, nếu người ấy có xu hướng bạo lực xin hãy chia tay ngay và luôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được khuyên nên thận trọng hơn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày Thiên Quan nhập mệnh. Có thể là do con giáp này không kiểm soát được ham muốn mua sắm của mình mà tiêu xài hoang phí, thâm hụt cả số tiền tích lũy được bao lâu nay.

Ngũ hành tương xung cũng khiến chuyện tình cảm đôi lứa của người tuổi Dậu không được như ý. Mặc dù con giáp này và người ấy đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tưởng chừng không có gì có thể khiến hai bạn xa nhau thế nhưng chính những va chạm nhỏ nhặt thường ngày khiến mối quan hệ dễ rạn nứt hơn bao giờ hết. Trong ngày này, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tuất

Thực Thần trợ vận đem lại tin tốt cho công việc của Tuất. Nay sẽ có nhiều việc bất ngờ xảy đến, hầu hết đó đều là những tin khá tốt, những thay đổi mang tính tích cực, có nhiều điều mới mẻ, nhiều người bỗng dưng ký được hợp đồng hoặc được cấp trên mời đi ăn bất ngờ.

Nay lộc ăn uống, buôn bán cũng khá dồi dào, đặc biệt là những bạn có thân hình đầy đặn, tính tình xởi lởi. Người đi buôn thì đắt hàng, bán được hết hàng về sớm, được khách có vía tốt mở hàng, cả ngày buôn bán may mắn có tiền lãi. Về phương diện tình cảm, nhờ Hỏa Thổ tương sinh nên gia đình Tuất dễ đón thêm tin vui hoặc bản thân bạn sẽ được nhiều người để ý. Có thể đây chính là thời điểm tốt để người độc thân chủ động bày tỏ với đối phương, nếu bản mệnh im lặng thì cơ hội sẽ trôi qua mất đấy.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi may mắn được Tam Hợp cục tương trợ trong ngày chủ nhật này nên nhận được thành quả từ những công sức của bản thân. Quá trình nỗ lực bền bỉ của bạn được nhìn nhận xứng đáng, cấp trên không tiếc dành cho bạn những lời khen ngợi trước tập thể.

Về mặt tình cảm, nhờ Thủy sinh Mộc, tình duyên khởi sắc, đào hoa vượng báo hiệu tin vui sắp về. Được quý nhân chỉ đường dẫn lối, người độc thân tìm thấy đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Nếu đã có nửa kia, mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy tiến triển vô cùng nhanh chóng và tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm