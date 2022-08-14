Tử vi Chủ Nhật ngày 14/08/2022 của 12 con giáp: Tý thuận buồm xuôi gió đủ đường, Mão có đào hoa nở rộ, Dậu có lộc bất ngờ từ quý nhân

Thiên Tài còn mang tới cho bản mệnh những chuyển biến tích cực về phương diện tài chính. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá từ những nghề tay trái của mình. Đây là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả trong suốt thời gian qua.

Cát tinh Tam Hội xuất hiện giúp người tuổi Tý làm gì cũng thuận buồm xuôi gió nhờ có quý nhân giúp đỡ. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp không phải tự nhiên mà có, bạn luôn biết cách cư xử khéo léo để không làm mích lòng ai.

Thủy khí vượng nhắc nhở con giáp này cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là ở các bộ phận như não bộ, thận, bàng quang và các bộ phận liên quan đến đường sinh dục. Hãy nhớ sức khỏe là một trong những vốn quý nhất của con người.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có thể phải đối mặt với họa thị phi. Điềm báo tử vi cho thấy có người ghen tị với những gì bạn đạt được và có thể họ đang bắt đầu đặt điều nói xấu. Bạn không cần phải để ý những lời đó quá mà chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình vì vẫn còn rất nhiều việc đang chờ bạn xử lý.

Lời khuyên cho bạn đó là khi đảm đương cùng lúc nhiều việc quá thì nên phân loại theo sự ưu tiên, xác định những công việc bạn có thể làm ngay bây giờ và giải quyết nó một cách nhanh chóng sẽ tốt hơn nhiều so với việc cố gắng hoàn thành toàn bộ các việc cần làm một cách nửa vời.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này cũng cần chú ý đến gia đình của mình hơn, đặc biệt là lắng nghe nửa kia của mình tâm sự. Có thể trước đây bạn đã quá quyết đoán, luôn tự mình xử lý mọi việc khiến người ấy cảm thấy không được tôn trọng.

Tuổi Dần

Lục Hợp xuất hiện trong tử vi ngày chủ nhật này của người tuổi Dần mang theo tin vui tài lộc về những cơ hội hợp tác làm ăn của con giáp này. Bản mệnh may mắn tìm được đối tác phù hợp, đôi bên có chung lý tưởng lại bổ khuyết cho nhau, cùng nhau phát triển.

Tuổi Dần có thừa sự táo bạo và dám nghĩ dám làm, nhưng đôi khi lại quá vội vàng khi đứng trước những quyết định quan trọng, chính vì thế, việc lựa chọn người hợp tác là điều vô cùng quan trọng. Do đó, tìm được một người đối tác bình ổn và cẩn thận là điều bạn luôn ghi nhớ trong lòng.

Chính Quan trợ vận, công việc trong ngày suôn sẻ nhiều phần nhờ cát thần này gánh đỡ cho những rắc rối, phiền phức, hóa giải nguy cơ có thể xảy ra. Bản mệnh chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra là sẽ nhận được kết quả không đến nỗi nào.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết chủ nhật này sẽ là một ngày hung cát đan xen với người tuổi Mão. Bản mệnh được Tam Hợp che chở, đón đào hoa nở rộ, nhưng Thiên Quan hung thần lại gây ra những rối ren, phiền phức khó có thể giải quyết được.

Tình cảm càng ngày càng thêm nồng đượm, thời gian chỉ càng khiến cho tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau quấn quýt không rời. Ngày hai bạn bàn luận về chuyện tương lai có lẽ là chuyện không còn xa nữa.

Tiểu nhân Thiên Quan quấy phá, khiến cho con giáp này phải căng mình ra chống đỡ, xử lý những vấn đề bất ngờ nảy sinh do kẻ xấu kia đứng sau giật dây phá hoại. Dù luôn chăm chỉ làm việc nhưng vì bị hãm hại mà có thể con giáp này sẽ phải chịu những đánh giá không tốt từ phía cấp trên.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể mất tiền vì những lý do khó hiểu. Có kẻ che mắt, buông lời lừa gạt, bản mệnh có thể sẽ vướng phải cạm bẫy mà đem dâng hết tiền bạc mình có cho kẻ xấu. Do đó, bạn cần phải cẩn trọng trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc trong ngày nhiều xui rủi thế này.

Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ khá muộn phiền vì chẳng những tiền bạc thất thoát mà đến cả đường tình cảm cũng không được như ý. Đợi chờ bao lâu nhưng tới cuối cùng, thứ bạn nhận được không như ý mình muốn, nhiều chuyện rắc rối cùng nảy sinh khiến bạn muốn buông bỏ cuộc tình đơn phương bấy lâu nay.

Người đã có gia đình có những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng cũng khiến cho bản mệnh mệt mỏi vì khúc mắc không hồi kết giữa hai vợ chồng. Hai người khó lòng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, thay vào đó là trách móc không ngừng và nói những lời khiến đối phương tổn thương.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dễ phải đối mặt với những mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Không phải là đồng nghiệp bất đồng quan điểm, không hiểu ý nhau thì là đôi lứa có khúc mắc khó giải quyết, bạn bè giận dỗi nhau.

Ngày này bạn cần đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn nhảm mà làm hại đến thanh danh, uy tín của mình. Chiêu trò mà đối phương gây ra sẽ làm chậm bước tiến trên con đường công danh sự nghiệp của con giáp này.

Chuyện tình cảm nhiều buồn nhiều vui ít. Đôi lứa vì những hiểu lầm mà xảy ra tranh cãi. Đường tình duyên của người độc thân cũng không được thuận lợi cho lắm. Người độc thân mệt mỏi với những lời giục giã từ phía bố mẹ, họ hàng nhưng thực sự bản mệnh chưa tìm được người phù hợp, cũng không muốn phải tạm bợ yêu một ai đó không hợp với mình.

Tuổi Ngọ

Hôm nay công việc của người tuổi Ngọ trong hôm nay vẫn có có những khó khăn nhất định, nhưng được Thiên Ấn trợ mệnh, nhờ tài năng của mình mà tuổi này đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và giành được sự tin tưởng, tín nhiệm từ phía cấp trên, được giao phó thêm nhiều trọng trách nữa.

Ngũ hành xung khắc là điềm báo chuyện tình cảm rắc rối, nhiều trắc trở, có người cãi cọ với người yêu dẫn đến chia tay. Hai người thiếu sự thấu hiểu lại không dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự nên khoảng cách ngày càng xa.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mùi

Hôm nay được Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Mùi đón một ngày tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách thuận lợi nhất có thể.

Bản mệnh trở nên cứng cáp và dứt khoát hơn trong những quyết định của mình. Bản mệnh xác định được điều mình muốn mà không chịu ảnh hưởng của những người xung quanh, quyết đi theo con đường mình đã chọn.

Ngũ hành tương khắc khiến vận trình tình cảm của mệnh chủ giảm sút. Người độc thân vẫn giậm chân tại chỗ trong các mối quan hệ vì lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Bạn nên dành thêm thời gian cho cuộc sống cá nhân để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy ngày Hợi Thân Tương Hại đẩy cái tôi của người tuổi Thân lên quá cao và từ đó hàng loạt rắc rối xảy đến. Bạn khăng khăng với suy nghĩ và nhận định của bản thân, bắt mọi người phải nghe theo nhưng lại gạt bỏ ý kiến của người khác. Dù có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng ngang ngược bảo vệ điều mình cho là đúng.

Thương Quan ám hại, vận trình công việc người tuổi này xuống dốc thê thảm. Bản mệnh cần tập trung nhiều hơn trong công việc, nếu không sai lầm nối tiếp sai lầm, bản mệnh có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ, khó bề vớt vát lại thành công trong quá khứ.

Kim sinh xuất cho Thủy cho thấy những bất đồng trong quan điểm sống có thể trở thành mâu thuẫn, khiến cho quan hệ vợ chồng càng ngày càng trở nên xa lạ, bản mệnh muốn hàn gắn lại mối quan hệ như thuở ban đầu nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Tuổi Dậu

Hôm nay chủ nhật này có vẻ là một ngày may mắn với người tuổi Dậu khi bạn được Thực Thần che chở, vận thế tài lộc lên như diều gặp gió. Nhiều cơ may kiếm tiền hiện ra trước mắt, người làm nghề kinh doanh buôn bán có thể thu hoạch được nhiều thành công trong hôm nay, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng thiếu thứ gì.

Khả năng nhìn xa trông rộng giúp bạn dự đoán tình hình tương lai khá chuẩn xác, tránh được những rủi ro tiềm ẩn, tạo cho mình nền tảng vững chắc để tiến lên. Hãy cố gắng phát huy khả năng này hơn nữa để gặt hái nhiều trái ngọt hơn.

Tuổi Tuất

Đường tài lộc bị cản trở, tiền bạc dù kiếm được cũng khó giữ được trong tay. Nguyên nhân bắt nguồn từ chính sự chủ quan và cả tin của con giáp này. Bạn dễ dàng dâng tiền cho kẻ xấu mà không kiểm tra lại cẩn thận.

Ngũ hành xung khắc trong ngày hôm nay không hề thuận lợi cho chuyện tình cảm của bản mệnh. Những người đã kết hôn dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn đời. Bạn nên bớt lời lại để tránh xung đột gay gắt, nếu cần thì nên cho nhau không gian riêng để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Những ai đang độc thân cứ hãy bình tĩnh vì lúc này dù bạn thấy có những tín hiệu khả quan nhưng cuối cùng những mối quan hệ đó cũng không mang lại kết quả gì. Cả hai còn nhiều điều chưa hiểu về nhau, chớ vì vài cảm xúc nhất thời mà vội vàng đưa ra quyết định.

Tuổi Hợi

Hợi - Hợi Tự Hình nên tâm trạng của người tuổi Hợi đôi lúc bị xáo trộn, trở nên bất an, nóng vội. Thậm chí, có người còn tranh cãi với cấp trên, ảnh hưởng tiến độ công việc. Lời khuyên cho bạn là nên kiểm soát tốt lời nói và hành vi để không cả giận mất khôn.

Dường như bản mệnh đang có quá nhiều suy nghĩ bi quan, bất bình với mọi thứ, thành ra bạn cảm thấy mình quá vất vả mà lại không nhận được sự đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, những suy nghĩ nóng vội cũng dễ khiến mệnh chủ đưa ra quyết định sai lầm.

Thủy khí vượng, sức đề kháng cơ thể giảm xuống, rất dễ mắc bệnh. Bản mệnh cần tích cực rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, bên cạnh đó là chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!