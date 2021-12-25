Tử vi Chủ Nhật 26/12/2021 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tìm được chỗ đứng, tài vận vượng phát, Mùi - Tuất gặp hạn từ lời ăn tiếng nói

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, và điều này đã gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên và đồng nghiệp.

Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng gia đình bạn đang tồn tại một vài khúc mắc. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên cố tình lờ đi, để vấn đề ngày một lớn dần.

Thực Thần phù trợ, người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể phát tài trong ngày hôm nay. Bạn biết tận dụng các mối quan hệ của mình để tiếp xúc với những cơ hội làm ăn có giá trị, nhiều triển vọng ở tương lai.

Bản mệnh vốn là người tốt bụng và hào phóng, đó chính là yếu tố quan trọng giúp bạn được lòng mọi người xung quanh. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, bởi các mối quan hệ càng nhiều thì càng tốt.

Tuổi Dần

Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Bạn có khả năng khắc phục khó khăn và có bản lĩnh đương đầu với thử thách mà không hề e ngại.

Để thăng tiến nhanh hơn nữa trên con đường sự nghiệp, bản mệnh nên cởi mở hơn trong lối tư duy của mình, đừng bó hẹp bản thân trong các khuôn khổ do chính mình đặt ra. Hãy thử tiếp nhận quan điểm, ý kiến của mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái bướng bỉnh, nghe lời. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lắng nghe ý kiến của con trước khi trách mắng.

Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Nếu cứ một mực giữ suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì hai người sẽ nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Tuổi Thìn

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn thường xuyên bị kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, để tránh mọi việc thêm rắc rối, phức tạp thì bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất.

Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp do Kiếp Tài tác động. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy và đôi bên cùng chung tay vượt qua sóng gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện Tương Hại, bạn lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Thậm chí, bản mệnh sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược mình, bất kể đối tượng.

Đây cũng là lý do khiến bạn dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ. Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần cho mình, nếu muốn thành công thì không nên bỏ dở công việc giữa chừng như vậy.

Tuổi Mùi

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình như hôm nay, người tuổi Mùi chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy bạn dễ rơi vào trạng thái chủ quan và vướng vào rắc rối. Đồng thời, bạn cũng chớ nên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể tự giải quyết mọi chuyện.

Trong giao tiếp, con giáp này cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thực sự tốt với mình. Hãy lắng nghe với thái độ tôn trọng, dù sau đó bạn có ý định tiếp thu hay không.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Đây là cơ hội tốt để những người còn lẻ bóng tìm ra người phù hợp với mình.

Song, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác ham vui nhất thời khiến mình sa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vốn hiểu biết phong phú giúp người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được chỗ đứng của mình và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể là thủ lĩnh dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tuổi Tuất

Sửu Tuất tương hình, người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực vì đã ăn nói quá thẳng thắn. Hãy nhớ rằng, muốn lời nói của mình có sức nặng thì cách thức truyền đạt cũng đóng một vai trò không hề nhỏ.

Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Đừng giấu nhẹm mọi chuyện chỉ vì tính sĩ diện của mình.

Tuổi Hợi

Chính Quan cho thấy người tuổi Hợi sẽ nhanh chóng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Hãy cứ nghiêm túc, trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, rồi công lao của bạn sẽ được ghi nhận.

Chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi, đừng vội vàng phán xét trước khi trò chuyện thẳng thắn với người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.