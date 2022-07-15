Tử vi 9 ngày tới (16/7-25/7), bóng tối lùi xa, vận may đã tới, 3 con giáp cầu được ước thấy, TÀI LỘC dồi dào, sự nghiệp - tình duyên cùng lúc có đủ, chạm đến ngưỡng cửa hạnh phúc, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 19:30

Tử vi 9 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền tài lên hương, công danh thăng tiến, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi này không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong công việc, họ giữ đúng tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối. Dù trong khó khăn, con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, luôn tin tưởng vào tương lai. Người tuổi này cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót.

9 ngày tới đây, vận khí của con giáp tuổi Mão ngày càng bùng nổ. con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời. Họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều. Những người còn gặp khó khăn cũng sớm tất toán nợ nần. con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Tử vi 9 ngày tới (16/7-25/7), bóng tối lùi xa, vận may đã tới, 3 con giáp cầu được ước thấy, TÀI LỘC dồi dào, sự nghiệp - tình duyên cùng lúc có đủ, chạm đến ngưỡng cửa hạnh phúc, viên mãn - Ảnh 1
9 ngày tới, vận khí của con giáp tuổi Mão ngày càng bùng nổ, họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân

Thân là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong 9 ngày này. Đường công danh sự nghiệp của Thân rất rốt, làm đâu thắng đó, thuận lợi đủ đường và đây cũng là thời điểm tốt để bạn khởi động các dự án, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn thành tựu vượt xa ngoài sự mong đợi.

Tài vận của Thân vô cùng rực rỡ, bạn biết nắm bắt thời cơ nên sẽ thu được lợi nhuận rất tốt từ các khoản đầu tư. Đường tình duyên cũng vô cùng hanh thông, kế hoạch kết hôn của một số cặp đôi sẽ tiến triển theo đúng kế hoạch, không gặp vấn đề gì.

Tử vi 9 ngày tới (16/7-25/7), bóng tối lùi xa, vận may đã tới, 3 con giáp cầu được ước thấy, TÀI LỘC dồi dào, sự nghiệp - tình duyên cùng lúc có đủ, chạm đến ngưỡng cửa hạnh phúc, viên mãn - Ảnh 2
Tài vận của Thân vô cùng rực rỡ, bạn biết nắm bắt thời cơ nên sẽ thu được lợi nhuận rất tốt từ các khoản đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình thật thà, ngay thẳng. Họ hòa đồng, dễ sắp, sở hữu chỉ số trí tuệ xúc cảm cao. Người tuổi này khéo ăn khéo nói trong những tình huống xã hội, ko làm mất lòng người khác. Trong công việc, con giáp này làm tận tâm tận lực, kiên trì, dẻo dai trước mỗi khó khăn. Con giáp này ko sợ thất bại, cũng ko ngại làm lại từ đầu.

Tử vi cho biết, sau lúc hừng đông ló dạng vào ngày mai (16/7), vận thế của những người tuổi Hợi khởi sắc, Thần Tài ưu ái chống lưng nên vận may liên tục kéo tới. Con giáp này sẽ với nhiều thời cơ phát triển nhanh chóng trong công việc, tiện dụng được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập khủng.

Vì vậy, có thể nói tuổi Hợi là một trong những con giáp được lợi vận may hết sức mạnh mẽ trong ngày mai (16/7), họ ko những đem lại may mắn cho bản thân mà còn lan tỏa tới những người thân xung quanh. Nếu biết giữ giàng, vận may này sẽ theo họ tới suốt những năm tháng tiếp theo, giúp con giáp này vượt qua giông bão và sống an yên tới cuối đời.

Tử vi 9 ngày tới (16/7-25/7), bóng tối lùi xa, vận may đã tới, 3 con giáp cầu được ước thấy, TÀI LỘC dồi dào, sự nghiệp - tình duyên cùng lúc có đủ, chạm đến ngưỡng cửa hạnh phúc, viên mãn - Ảnh 3
Sau lúc hừng đông ló dạng vào ngày mai (16/7), vận thế của những người tuổi Hợi khởi sắc, Thần Tài ưu ái chống lưng nên vận may liên tục kéo tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/7/2022, con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/7/2022, con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

Hãy xem 3 con giáp xui xẻo nào sẽ bị kiếp Tài chiếu mệnh, con đường công danh sự nghiệp gặp khó khăn. Bản mệnh luôn đề cao tinh thần cảnh coi chừng bị tiểu nhân hãm hại vương vào cảnh nợ nần.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 7 12 con giáp tử vi tử vi 9 ngày tới Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới