Cổng TÀI LỘC rộng mở, từ ngày 16/7 - 23/7, 3 con giáp này tranh thủ mua thêm két sắt đựng tiền, tài lộc hưng vượng dư dả, của cải dồi dào, phú quý an khang

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 15:00

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ sự hậu thuẫn của Thần Tài mà 3 con giáp này cầu được ước thấy, ăn nên làm ra, vạn sự hòa hảo, gia đạo ấm êm từ ngày16/7 đến ngày 23/7.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ thường nổi bật với sự thông minh, sắc sảo. Họ là những cá nhân không muốn thỏa hiệp với những thứ khuôn mẫu và sáo rỗng, mà luôn muốn khám phá, tìm tòi.

Nếu như nhiều ngày qua, công việc và cuộc sống chịu nhiều hạn chế, bó buộc thì sang ngày mai, họ được cho là sẽ có những bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa. Trong sự nghiệp, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, đó đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được Thần tài hỗ trợ, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Tử vi học có nói, chỉ cần bước qua ngày 15/7 - những ngày ít may mắn nhất với tuổi Ngọ là họ có thể bắt tay vào công việc. Đặc biệt, từ ngày 18/7 ngày 22/7 là khoảng thời gian vô cùng may mắn của tuổi Ngọ, nên thực hiện các dự án quan trọng trong công việc thì sẽ thu về nhiều thành tựu. Vì thế, ngay từ những ngày này, tuổi Ngọ hãy biết nắm bắt lấy cơ hội để biến những giấc mơ của họ trở thành sự thật.

Cổng TÀI LỘC rộng mở, từ ngày 16/7 - 23/7, 3 con giáp này tranh thủ mua thêm két sắt đựng tiền, tài lộc hưng vượng dư dả, của cải dồi dào, phú quý an khang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Con giáp tuổi Mão

Thời gian qua, người tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, nhiều việc rối rắm ở mức độ khác nhau, tài vận cũng kém. Không có nhiều tiền tiết kiệm, cuộc sống vẫn khó khăn, lương thưởng cũng không tương xứng.

 

Là con giáp kiếm nhiều tiền nhất tháng 7/2022 này, mọi chuyện sẽ khác đi khi bước qua hôm nay, Mão không chỉ lấy lại được tự tin mà tài vận cũng khởi sắc hơn rất nhiều, kiếm tiền dễ dàng hơn. Chỉ số tài lộc của người tuổi Mão trong những ngày tới đang tăng lên từng ngày, không những có thể thu hồi được phần nào khoản lỗ  mà còn tiết kiệm được rất nhiều.

 

Họ luôn coi trọng tiền bạc, nhận thức rõ vai trò của tiền bạc nên dù ở đâu, thời điểm nào họ cũng không dễ dàng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Tháng 7 dương lịch vận may của Mão sẽ tốt hơn, đã đến lúc lên dây cót, chăm chỉ làm việc, tôi tin rằng mức thu nhập tới đây sẽ không làm Mão thất vọng.

Cổng TÀI LỘC rộng mở, từ ngày 16/7 - 23/7, 3 con giáp này tranh thủ mua thêm két sắt đựng tiền, tài lộc hưng vượng dư dả, của cải dồi dào, phú quý an khang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Mấy ngày tới là giai đoạn "vàng" để người tuổi Mùi phát triển sự nghiệp, danh tiếng của mình. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực xuất chúng, từ đó gây dựng được tiếng vang và làm nên kỳ tích. Hãy tận dụng tối đa mọi khoảnh khắc trong thời gian tới nhé, nhất là khi bạn làm ngành nghề mang tính truyền thông, công chúng, PR, cộng đồng, marketing, nghệ thuật, biểu diễn sân khấu, giải trí, sáng tạo...

Nếu làm công ăn lương hoặc làm những công việc mang tính doanh nghiệp, văn phòng, bạn cũng sẽ được cấp trên công nhận năng lực. Tài quản lý, lãnh đạo và năng lực chuyên môn của bạn sẽ được bộc lộ và khai thác triệt để tại nơi làm việc. Cấp trên sẽ cho bạn cơ hội để "phô bày" lợi thế của mình, và họ sẵn sàng nâng đỡ, đưa bạn lên tầm cao mới trong sự nghiệp nếu bạn chăm chỉ, nhiệt tình, chứng minh được bạn dám làm và có thể đảm nhận được những nhiệm vụ quan trọng, khó nhằn.

Hãy nhớ, trong những ngày này, từ khóa giúp sự nghiệp của bạn rạng rỡ và viên mãn hơn chính là: Lòng tự tin và sự dũng cảm!

Cổng TÀI LỘC rộng mở, từ ngày 16/7 - 23/7, 3 con giáp này tranh thủ mua thêm két sắt đựng tiền, tài lộc hưng vượng dư dả, của cải dồi dào, phú quý an khang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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