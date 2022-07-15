Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/7/2022, con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 15:39

Hãy xem 3 con giáp xui xẻo nào sẽ bị kiếp Tài chiếu mệnh, con đường công danh sự nghiệp gặp khó khăn. Bản mệnh luôn đề cao tinh thần cảnh coi chừng bị tiểu nhân hãm hại vương vào cảnh nợ nần.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 16/7 Ngọ gặp thương quan nên sự nghiệp và học tập có hơi vất vả. Mặt sự nghiệp hơi xấu nhưng bù lại mặt tài lộc không bị ănhr hưởng. Phần lớn cơ hội do chính bản thân tạo ra, bạn đừng ngồi một chỗ chờ đợi cơ hội đến với mình. Bạn có tài nên chỉ cần bạn chăm chỉ, chịu khó thì tiền bặc ắt sẽ tới.

Mặt sáng nhất trong ngày là tình cảm, Hỏa sinh Thổ nên chuyện yêu đương đôi lứa có nhiều mật ngọt thăng hoa. Vận đào hoa của người độc thân vượng, nhân duyên phơi phới, bạn đi đâu cũng có người để ý quý mến.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/7/2022, con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần - Ảnh 1
Thứ Sáu ngày 16/7 Ngọ gặp thương quan nên sự nghiệp và học tập có hơi vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo vào ngày mai. Bản mệnh sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống mà khó có thể tìm được phương hướng giải quyết.

Vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm mà bạn không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, bạn nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối. Tình hình tài chính cũng là vấn đề khiến người tuổi Sửu phải bận tâm khá nhiều. Vì việc làm ăn tiến triển không quá thuận lợi nên bản mệnh nên điều chỉnh cách chi tiêu, đầu tư cho phù hợp. Ngoài ra, bản mệnh nên ưu tiên sự trung thực lên hàng đầu, đừng chỉ chạy theo lợi nhuận.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/7/2022, con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần - Ảnh 2
Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Người tuổi Dần trong ngày mai vướng phải nhiều tranh cãi với đồng nghiệp và cấp trên. Tuy chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt nhưng do có hiềm khích sẵn giữa đôi bên nên dễ dàng bùng phát. Dần được khuyên nên giữ bình tĩnh và cẩn trọng trong ngôn từ vì những lời lẽ nói ra lúc nóng giận sẽ để lại hậu quả to lớn không ngờ đến.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có chút xáo trộn. Sự xuất hiện của người thứ ba khiến bạn và người ấy rơi vào khủng hoảng, nguy cơ tan vỡ mối quan hệ là rất cao.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/7/2022, con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần - Ảnh 3
Người tuổi Dần trong ngày mai vướng phải nhiều tranh cãi với đồng nghiệp và cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ sự hậu thuẫn của Thần Tài mà 3 con giáp này cầu được ước thấy, ăn nên làm ra, vạn sự hòa hảo, gia đạo ấm êm từ ngày16/7 đến ngày 23/7.

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