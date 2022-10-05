Tử vi 7 ngày (6-12/10): Nhà tiên tri lừng danh chắc nịch 3 con giáp trúng mánh lớn, tiền bạc phủ phê, không còn lo nghèo đói, đường công rực sáng

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 19:00

Nhà tiên tri phán đoán, trong 7 ngày tới (6-12/10), 3 con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền kiếm được chất đống, cuộc sống lên hương khởi sắc.

Tuổi Mão

Theo tiên tri cho biết, trong 7 ngày sắp tới đây (6-12/10), những người cầm tinh con Mèo sẽ có tài lộc rất vượng, sau đó là sự giàu có lên một tầm cao mới. Nếu thực sự nắm bắt vận may thời gian này sẽ phát tài, ngoài ra đối với những người tuổi Mão trong thời gian này sẽ gặp được tình yêu đích thực, hạnh phúc ngoài mong đợi.

Tử vi 7 ngày (6-12/10): Nhà tiên tri lừng danh chắc nịch 3 con giáp trúng mánh lớn, tiền bạc phủ phê, không còn lo nghèo đói, đường công rực sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão không có nhiều toan tính, họ luôn lạc quan, làm việc chăm chỉ và sống chan hòa với mọi người. Sự kiên cường, bền bỉ giúp người tuổi Mão hóa giải khó khăn một cách dễ dàng. Nhờ vào tinh thần chiến đấu quật cường, không ngại gian khổ, con giáp này luôn gặp may mắn trong sự nghiệp và được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ.

Thời điểm này, đường quan lộ của Mão cực tốt, niềm vui tới tấp, họ dễ được thăng chức hay tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Đời sống tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực với những tin vui dồn dập kéo đến.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Tử vi 7 ngày (6-12/10): Nhà tiên tri lừng danh chắc nịch 3 con giáp trúng mánh lớn, tiền bạc phủ phê, không còn lo nghèo đói, đường công rực sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày tới (6-12/10), người tuổi Thìn mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Ngoài ra, thời gian này Thìn còn may mắn hơn người khi có được tình yêu như ý. Người mà bạn mong mỏi bấy lâu nay thực sự cũng có tình cảm với bạn, chỉ là ngại chưa dám nói ra mà thôi. 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi này rất nhạy cảm, hay đa nghi và đôi lúc cũng tỏ ra hung hăng, mất kiên nhẫn. Người tuổi Hợi sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tử vi 7 ngày (6-12/10): Nhà tiên tri lừng danh chắc nịch 3 con giáp trúng mánh lớn, tiền bạc phủ phê, không còn lo nghèo đói, đường công rực sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong vòng 7 ngày tới (6-12/10), thời cơ của người tuổi Hợi sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

'Phúc đức trời cho ai nấy hưởng', chủ nhân giải thưởng độc đắc vào chiều mai (6/10) chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn sau đây, cuộc đời sắp tới đủ đầy yên ấm

'Phúc đức trời cho ai nấy hưởng', chủ nhân giải thưởng độc đắc vào chiều mai (6/10) chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn sau đây, cuộc đời sắp tới đủ đầy yên ấm

Ai khổ mặc kệ, sắp tới đây 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống chính thức sang trang viên mãn.

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