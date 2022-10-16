Tử vi 5 ngày đầu tuần (17/10 - 21/10), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 16:00

5 ngày đầu tuần (17/10 - 21/10), 3 con giáp này có vận trình công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, kinh doanh hồng phát, 1 vốn 4 lời, may mắn ùa về, tiền tài rực rỡ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp dự báo, những người cầm tinh con khỉ lại gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi trong thời gian tới, đặc biệt là trong 5 ngày đầu tuần sau. Tuổi Thân sẽ nhận được khá nhiều hợp đồng béo bở, đủ để bạn phải bận rộn trong suốt cả năm này.

Tử vi 5 ngày đầu tuần (17/10 - 21/10), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt - Ảnh 1
Việc tính toán với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất, người tuổi Thân ngày càng thành công trong các lĩnh vực mình đang theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc suôn sẻ và thuận lợi mang lại nguồn thu dồi dào cho con giáp này, đồng thời các dự án mới được triển khai cũng mang lại nhiều triển vọng thúc đẩy doanh thu. Việc tính toán với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất, người tuổi Thân ngày càng thành công trong các lĩnh vực mình đang theo đuổi. 

Tất nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu, khó khăn là khó tránh khỏi, nhưng về sau ắt có quý nhân đứng ra giúp đỡ, giúp con giáp này nhanh chóng thu hồi được vốn liếng, thậm chí đem về một nguồn thu dư dả.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự đoán rằng, công việc của người tuổi Sửu trong 5 ngày tới sẽ có nhiều biến chuyển mang tính đột phá. Sửu có sao may mắn chiếu mệnh vì vậy mà sự nghiệp rất thuận lợi và có nhiều triển vọng.

Tử vi 5 ngày đầu tuần (17/10 - 21/10), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt - Ảnh 2
5 ngày tới sẽ có nhiều biến chuyển mang tính đột phá. Sửu có sao may mắn chiếu mệnh vì vậy mà sự nghiệp rất thuận lợi và có nhiều triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương thì nhiều cơ hội chứng tỏ năng lực sẽ xuất hiện. Còn với những người tự kinh doanh thì hãy thử mở rộng hơn bới năm nay cực kỳ tốt, đem lại thành công rất cao. Áp lực công việc nhiều nhưng bù lại, sự nghiệp tiền bạc vô cùng lớn.

Còn chuyện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu tiến tới hôn nhân. Nếu tìm được ý trung nhân thì rất có thể hỉ sự sẽ gõ cửa nhà bạn đó.

Tuổi Dậu

5 ngày tới, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Tử vi 5 ngày đầu tuần (17/10 - 21/10), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt - Ảnh 3
Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 5 ngày tới tử vi tháng 10

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 29 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 29 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 29 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người