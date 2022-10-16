Tử vi 5 ngày đầu tuần (17/10 - 21/10), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt

Công việc suôn sẻ và thuận lợi mang lại nguồn thu dồi dào cho con giáp này, đồng thời các dự án mới được triển khai cũng mang lại nhiều triển vọng thúc đẩy doanh thu. Việc tính toán với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất, người tuổi Thân ngày càng thành công trong các lĩnh vực mình đang theo đuổi.

Theo tử vi 12 con giáp dự báo, những người cầm tinh con khỉ lại gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi trong thời gian tới, đặc biệt là trong 5 ngày đầu tuần sau. Tuổi Thân sẽ nhận được khá nhiều hợp đồng béo bở, đủ để bạn phải bận rộn trong suốt cả năm này.

Tử vi 12 con giáp dự đoán rằng, công việc của người tuổi Sửu trong 5 ngày tới sẽ có nhiều biến chuyển mang tính đột phá. Sửu có sao may mắn chiếu mệnh vì vậy mà sự nghiệp rất thuận lợi và có nhiều triển vọng.

Tất nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu, khó khăn là khó tránh khỏi, nhưng về sau ắt có quý nhân đứng ra giúp đỡ, giúp con giáp này nhanh chóng thu hồi được vốn liếng, thậm chí đem về một nguồn thu dư dả.

5 ngày tới sẽ có nhiều biến chuyển mang tính đột phá. Sửu có sao may mắn chiếu mệnh vì vậy mà sự nghiệp rất thuận lợi và có nhiều triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương thì nhiều cơ hội chứng tỏ năng lực sẽ xuất hiện. Còn với những người tự kinh doanh thì hãy thử mở rộng hơn bới năm nay cực kỳ tốt, đem lại thành công rất cao. Áp lực công việc nhiều nhưng bù lại, sự nghiệp tiền bạc vô cùng lớn.

Còn chuyện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu tiến tới hôn nhân. Nếu tìm được ý trung nhân thì rất có thể hỉ sự sẽ gõ cửa nhà bạn đó.

Tuổi Dậu

5 ngày tới, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.