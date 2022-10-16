Qua đêm nay (16/10), vận may ùa về thư thác đổ, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo 'bổng lộc' tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 13:08

Tham khảo bài viết dưới đây để biết tử vi thời gian tới của 3 con giáp này nhé!

Tuổi Tý

Chuột là con vật dứng đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn. Những người tuổi Tý dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn họ càng tỏa sáng. Đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có.

Qua đêm nay (16/10), vận may ùa về thư thác đổ, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo 'bổng lộc' tăng theo cấp số nhân - Ảnh 1
Nhờ có mối quan hệ thân thiết này, họ dễ dàng gần gũi với quý nhân, cuối cùng được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội đáng quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận, bởi vậy họ xây dựng dược nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó.

Qua đêm nay (16/10), nhờ có mối quan hệ thân thiết này, họ dễ dàng gần gũi với quý nhân, cuối cùng được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, người làm kinh doanh nếu biết nắm bắt những cơ hội này thì rất dễ giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm.

Tuổi Hợi

Ngày mai, người tuổi Hợi có gặp khó khăn song cũng có những thuận lợi nhất định. Theo các chuyên gia phong thủy, qua đêm nay (16/10), là lúc tuổi Hợi ăn nên làm ra, tiền chảy vào túi ào ạt, nếu biết nắm bắt và tận dụng thì có thể đổi đời nhanh chóng.

Tuy nhiên, thời gian là lúc vận may chững lại với người tuổi Hợi. Trong lúc này, họ nên bình tĩnh, chấp nhận và chờ đợi cơ hội tốt tới với họ. May mắn tuổi Hợi dần tạm biệt với những vận xui nói trên. Cuộc sống sẽ từng bước ổn định và tạo lập được những thành tựu rực rỡ của riêng mình.

Qua đêm nay (16/10), vận may ùa về thư thác đổ, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo 'bổng lộc' tăng theo cấp số nhân - Ảnh 2
May mắn tuổi Hợi dần tạm biệt với những vận xui nói trên. Cuộc sống sẽ từng bước ổn định và tạo lập được những thành tựu rực rỡ của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp.

Qua đêm nay (16/10), vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc.

Qua đêm nay (16/10), vận may ùa về thư thác đổ, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo 'bổng lộc' tăng theo cấp số nhân - Ảnh 3
Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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