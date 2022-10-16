Chịu đựng thêm 5 ngày nữa, tài lộc của 3 con giáp này sẽ ập đến, ví tiền rủng rỉnh, sự nghiệp trải hoa, thu về khoản lợi lớn

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 07:25

5 ngày nữa, điều tốt lành sẽ tụ lại, 3 con giáp này có tài lộc vượng phát, tài vận hanh thông.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Rồng thường có tài năng, thông minh xuất chúng. Không những thế, người tuổi này còn giàu nghị lực và có tham vọng. Tuy tài năng hơn người nhưng con giáp này sống rất khiêm nhường. Bản mệnh luôn giữ được thái độ điềm tĩnh khi đối diện với khó khăn, thử thách.

Chịu đựng thêm 5 ngày nữa, tài lộc của 3 con giáp này sẽ ập đến, ví tiền rủng rỉnh, sự nghiệp trải hoa, thu về khoản lợi lớn - Ảnh 1
 Người tuổi Thìn nên nhớ rằng, mọi thành công trong cuộc sống cũng như công việc thường đến từ sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

5 ngày nữa, tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn rất nhiều. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao thêm việc. Nhiệm vụ này tuy khá khó khăn nhưng cũng là cơ hội để Thìn thể hiện năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh số tăng lên nhanh chóng. Người tuổi Thìn nên nhớ rằng, mọi thành công trong cuộc sống cũng như công việc thường đến từ sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh. Thời gian tới, người tuổi Thìn có nhiều tin vui gõ cửa, cuộc đời hứa hẹn sẽ sang một trang mới.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường rất kiệm lời, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Tuy nhiên, con giáp này là người mưu cao, chí lớn và có tầm nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tự lực, tự cường. Bản mệnh muốn tự mình làm tất cả mọi việc chứ không dựa dẫm vào ai.

Chịu đựng thêm 5 ngày nữa, tài lộc của 3 con giáp này sẽ ập đến, ví tiền rủng rỉnh, sự nghiệp trải hoa, thu về khoản lợi lớn - Ảnh 2
 Bản mệnh đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

5 ngày nữa, người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Bản mệnh đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh.

Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng. Con giáp tuổi Tuất dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán rằng, thời gian tới, tuổi Mùi ăn nên làm ra nhờ công việc kinh doanh của mình. Là người có nhiều mối quan hệ, Mùi nhanh chóng tìm được các mối làm ăn lớn. Chỉ cần giữ các mối này thì thu nhập của con giáp này cũng lọt vào con số khủng rồi.

5 ngày nữa, những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuổi Mùi bắt đầu quay trở lại sau những ngày tháng khó khăn, bản mệnh sẽ tìm được hướng đi mới và có khả năng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, những kế hoạch dự định bị trì hoãn thì từ giai đoạn này sẽ vận hành trơn tru, thuận lợi. Đường tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. 

Chịu đựng thêm 5 ngày nữa, tài lộc của 3 con giáp này sẽ ập đến, ví tiền rủng rỉnh, sự nghiệp trải hoa, thu về khoản lợi lớn - Ảnh 3
Tuổi Mùi bắt đầu quay trở lại sau những ngày tháng khó khăn, bản mệnh sẽ tìm được hướng đi mới và có khả năng phát triển trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp may mắn, trong 3 ngày đầu tuần (17, 18, 19/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy

Top 3 con giáp may mắn, trong 3 ngày đầu tuần (17, 18, 19/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy

Từ ngày 17/10 đến ngày 19/10, những con giáp này có quà bất ngờ, phúc lộc tá lả, vận khí lên hương, bản mệnh ngập tràn hỷ sự.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 15 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 15 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 15 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng