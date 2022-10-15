Top 3 con giáp may mắn, trong 3 ngày đầu tuần (17, 18, 19/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 15:58

Từ ngày 17/10 đến ngày 19/10, những con giáp này có quà bất ngờ, phúc lộc tá lả, vận khí lên hương, bản mệnh ngập tràn hỷ sự.

Tuổi Hợi

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Bước vào ngày 3 ngày (17, 18, 19/10), người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Hợi hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Top 3 con giáp may mắn, trong 3 ngày đầu tuần (17, 18, 19/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy - Ảnh 1
Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu từ ngày 17/10 đến ngày 19/10 có một vận thế rất tốt nhờ lưu niên lục hợp Thái Tuế. Được hai sao tốt là Thái Dương và Ngọc Đường chiếu mệnh, sự nghiệp của các bạn được trợ giúp rất nhiều.

Top 3 con giáp may mắn, trong 3 ngày đầu tuần (17, 18, 19/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy - Ảnh 2
Với những người làm công ăn lương, Sửu có cơ hội thăng chức, vận may xuất hiện dồn dập. Không chỉ sự nghiệp có sự cải thiện vượt bậc mà vận nhân duyên của các bạn cũng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Với những người tự gây dựng sự nghiệp, có thể các bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng lớn hơn mong đợi, kết giao được thêm nhiều bạn làm ăn mới, cách thức kiếm tiền nhờ đó cũng nhiều hơn. Với những người làm công ăn lương, Sửu có cơ hội thăng chức, vận may xuất hiện dồn dập. Không chỉ sự nghiệp có sự cải thiện vượt bậc mà vận nhân duyên của các bạn cũng rất tốt, các mối quan hệ xã hội được thắt chặt hơn, tốt đẹp hơn.

Nhờ có vận quý nhân vượng phát, con giáp này sẽ được quý nhân tương trợ hết mình trong công việc cũng như cuộc sống, giải hung hóa cát. Vốn dĩ là những người điềm đạm, ăn nói biết suy nghĩ thận trọng nên người tuổi Sửu rất được tín nhiệm, đáng được mọi người lựa chọn làm nơi gửi gắm niềm tin. Ngày mai, nhất định các con giáp này sẽ gặt hái được những thành tựu đáng mừng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão ăn nói dễ nghe, tính tình điềm đạm, hợp với công việc kinh doanh. Ngày mai tuổi Mão có quý nhân phù trợ, giúp đỡ bạn hết mình. Chuyện tình cảm tốt nên Mùi càng có động lực phấn đấu cho tương lai.

Top 3 con giáp may mắn, trong 3 ngày đầu tuần (17, 18, 19/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy - Ảnh 3
Tuổi Mão sẽ gặp được người bạn tri kỉ, sẵn sàng giang tay giúp bạn, khiến bạn nhận được nhiều cơ hội lớn trong cuộc đời. Mạnh bạo, dũng cảm thì chắc chắn sẽ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 3 ngày (17 - 18/10), tuổi Mão sẽ gặp được người bạn tri kỉ, sẵn sàng giang tay giúp bạn, khiến bạn nhận được nhiều cơ hội lớn trong cuộc đời. Mạnh bạo, dũng cảm thì chắc chắn sẽ thành công. Tuổi Mão đã làm được điều đó nên cơ hội kiếm tiền và thăng quan tiến chức đang đến rồi đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 16/10/2022, 3 con giáp may mắn đỏ cả tiền lẫn tình, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông

Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 16/10/2022, 3 con giáp may mắn đỏ cả tiền lẫn tình, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông

Vào 12 giờ ngày 16/10/2022, Phật Bà dang rộng cánh tay xua đuổi vận xui thần tài gõ cửa, giúp 3 con giáp sau đây một bước lên hương, xây dựng cơ nghiệp, thành đại gia tiền tỷ người người ngưỡng mộ.

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