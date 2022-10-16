Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 17/10/2022, Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp đón bạc vàng ồ ạt, làm đâu thắng đó lãi cực to, tiền bạc phủ phê sống cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 10:02

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai, 3 con giáp sau đây hãy chuẩn bị tinh thần để đón tin vui công danh, tài lộc khi.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau. Đúng 12 giờ trưa mai, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, tích góp có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 17/10/2022, Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp đón bạc vàng ồ ạt, làm đâu thắng đó lãi cực to, tiền bạc phủ phê sống cuộc đời giàu sang - Ảnh 1
Đúng 12 giờ trưa mai, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, những người tuổi Dần thường có tính cách tương đối ổn định và tự tin. Họ rất tin vào bản thân mình và nắm bắt cuộc sống tốt. Nhìn chung, họ là những người tràn ngập năng lượng tiêu cực, không bao giờ ngần ngại hay lùi bước trước khó khăn. 

Đúng 12 giờ trưa mai, người tuổi này còn có tài lãnh đạo, biết tận dụng các nguồn lực của bản thân mình. Trước khi làm mọi việc, họ sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của các mối quan hệ cá nhân, không để bản thân cô đơn. Vì vậy, họ có thể nhanh chóng nhập cuộc và tạo nên một mạng lưới hỗ trợ vững chắc, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh, ngày càng trở nên giàu có hơn.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 17/10/2022, Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp đón bạc vàng ồ ạt, làm đâu thắng đó lãi cực to, tiền bạc phủ phê sống cuộc đời giàu sang - Ảnh 2
Đúng 12 giờ trưa mai, người tuổi này còn có tài lãnh đạo, biết tận dụng các nguồn lực của bản thân mình. Trước khi làm mọi việc, họ sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của các mối quan hệ cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, Thân là con giáp phát tài ngày mai. Người cầm tinh con khỉ cần làm việc chăm chỉ hơn nữa để khẳng định bản thân cũng như xây dựng các mối quan hệ. Con giáp này tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu.

Đúng 12 giờ trưa mai, chính là lúc Thân cần nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân. Không nên chần chừ, do dự bởi cơ hội sẽ trôi qua lúc nào không hay. Đặc biệt, sự cố gắng của Thân sẽ được đền đáp xứng đáng. Số tiền mà bản mệnh kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 17/10/2022, Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp đón bạc vàng ồ ạt, làm đâu thắng đó lãi cực to, tiền bạc phủ phê sống cuộc đời giàu sang - Ảnh 3
Đúng 12 giờ trưa mai, chính là lúc Thân cần nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân. Không nên chần chừ, do dự bởi cơ hội sẽ trôi qua lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi tháng 10

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 31 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 31 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 31 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 31 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người