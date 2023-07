Tử vi 4 tháng cuối năm (9 - 10 - 11 - 12/2022), số phận an bài, "giàu nứt vách", top 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Danh - Lợi - Tài đều lên đỉnh, muốn gì được nấy, làm chơi chơi mà tiền về đầy két

Vào nửa cuối năm 2022, người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gầy dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đứng Rằm tháng 6 âm lịch tới đây, Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với tuổi Sửu. Trong sự nghiệp, người tuổi Sửu sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài.

Thời điểm này, vận may cũng như cơ hội ập đến liên tiếp, chỉ cần nắm được cơ hội, tập trung làm giàu, chẳng mấy chốc tuổi Sửu sẽ giàu sang phú quý, tiền bạc khỏi lo, sống đời an yên, hưởng thụ.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn Rằm tháng 6 âm lịch này nhờ vận may từ Chính Tài mang tới, hoặc bạn có thể nhận được một món quà đắt tiền từ ai đó. Vận may trong kinh doanh và sự nghiệp tương đối tốt ngoại trừ việc bạn cảm thấy mệt mỏi.



Bạn trẻ tuổi Tý rất mạnh mẽ và dám thách thức số phận. Bạn có tài năng thực sự và chăm học hỏi thực sự, bạn đã và đang làm giàu cho chính mình. Bạn được định sẵn để vượt qua mọi thứ và sống với niềm kiêu hãnh của riêng mình trong thời gian này.



Tuổi này dù lớn hay nhỏ đều tự lực cánh sinh từ khi còn rất sớm, đến Rằm tháng 6 vận mệnh được thay đổi, thần Tài đem tin vui đến cửa nhà, không chỉ bản thân Tý mà người trong nhà cũng được hưởng cát khí cùng.



Bạn luôn coi trọng mọi thứ và luôn làm việc chăm chỉ trong im lặng, có tiền cũng không khoe khoang khoác lác mà chỉ âm thầm mỉm cười và cố gắng.



Bạn muốn đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người xung quanh mình, nhất là người thân trong nhà, ngày Rằm có thể tiến hành nhiều việc quan trọng liên quan đến tiền bạc của bản thân và gia đình nhé.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.