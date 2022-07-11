"Soi" 4 đặc điểm giúp bạn không chỉ giàu có còn hạnh phúc, cả đời sống trong nhung lụa khỏi lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 11/07/2022 08:21

Hãy "soi" xem bạn có bao nhiêu đặc điểm để được cả đời sung túc nhé.

Trán tròn, không thấp không cao

Khác với đàn ông cần tướng trán cao, rộng, phụ nữ cần có tướng trán cao rộng vừa phải, hài hòa với khuôn mặt. Phụ nữ mà có tướng trán cao rộng quá mức lại dễ bị long đong về đường gia thất.

Phụ nữ có tướng trán tròn, cao rộng vừa phải, xương đầu cứng thì não rất phát triển, là tướng thông minh, giàu sang. Họ khá tâm lý và chu toàn, cần cù tỉ mỉ nên nhận được sự tin tưởng của mọi người, sớm thành công, phát triển bản thân. Chồng con cũng được nhờ vào vận khí tốt của người phụ nữ có tướng trán này nên gia đình êm ấm thuận hòa.

Cằm rộng

Trong nhân tướng học những người này thường sở hữu từ hai căn nhà trở lên, cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn thứ gì và giàu có sung túc hơn người.

Theo nhân tướng học, thì người hông to có tài vận rất tốt. Có câu nói rằng: “mười người béo chín người giàu, người nào không giàu là do mông hóp” ý là nói những người hông to phúc phần giàu có hơn người.

'Soi' 4 đặc điểm giúp bạn không chỉ giàu có còn hạnh phúc, cả đời sống trong nhung lụa khỏi lo thiếu tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mũi cao thẳng, đầu mũi tròn, cánh mũi nở

Phụ nữ sở hữu sống mũi thẳng, cao, lỗ mũi kín, phần chóp mũi đặc biệt phát triển tròn trịa, cánh mũi phát triển đầy đặn, phân biệt rất rõ so với thân mũi, toàn bộ mũi phát triển về bề ngang là tướng đại phú quý.

Người có tướng mũi này có tính cách ngay thẳng, làm việc chăm chỉ cẩn thận, trí tuệ hơn người, nhanh nhẹn, chủ động, có tài lãnh đạo, hào phóng với bạn bè, luôn trượng nghĩa giữ chữ tín nên rất được mọi người yêu quý. Đặc biệt hơn, họ rất có khả năng quản lý tiền bạc và đầu tư tài chính. Hậu vận được sung sướng, giàu sang.

Nhân trung rõ ràng

Còn với những người phụ nữ có nhân trung rõ ràng, dài và sâu thường là người có khả năng sinh sản tốt, có quý tướng này thì sinh con thế nào cũng thông minh, tài giỏi hơn người. Hơn nữa, đứa trẻ có người mẹ như vậy thường rất hiếu đạo, thông minh, nhiều phúc lộc, trong tương lai sẽ gặt hái nhiều thành công.

Nhân trung đẹp còn là biểu hiện cho trường thọ bởi theo tướng học thì vị trí này còn được ví là “Thọ đường”. Ngoài ra, cũng biểu thị cho sự thông minh, sống thọ, chồng giàu sang hiển đạt, con hiếu đạo vẹn tròn. Người phụ nữ có khuôn mặt như vậy thật là có phúc.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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