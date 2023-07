"Soi" 4 đặc điểm giúp bạn không chỉ giàu có còn hạnh phúc, cả đời sống trong nhung lụa khỏi lo thiếu tiền

Theo nhân tướng học, thì người hông to có tài vận rất tốt. Có câu nói rằng: “mười người béo chín người giàu, người nào không giàu là do mông hóp” ý là nói những người hông to phúc phần giàu có hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Mũi cao thẳng, đầu mũi tròn, cánh mũi nở

Phụ nữ sở hữu sống mũi thẳng, cao, lỗ mũi kín, phần chóp mũi đặc biệt phát triển tròn trịa, cánh mũi phát triển đầy đặn, phân biệt rất rõ so với thân mũi, toàn bộ mũi phát triển về bề ngang là tướng đại phú quý.

Người có tướng mũi này có tính cách ngay thẳng, làm việc chăm chỉ cẩn thận, trí tuệ hơn người, nhanh nhẹn, chủ động, có tài lãnh đạo, hào phóng với bạn bè, luôn trượng nghĩa giữ chữ tín nên rất được mọi người yêu quý. Đặc biệt hơn, họ rất có khả năng quản lý tiền bạc và đầu tư tài chính. Hậu vận được sung sướng, giàu sang.

Nhân trung rõ ràng

Còn với những người phụ nữ có nhân trung rõ ràng, dài và sâu thường là người có khả năng sinh sản tốt, có quý tướng này thì sinh con thế nào cũng thông minh, tài giỏi hơn người. Hơn nữa, đứa trẻ có người mẹ như vậy thường rất hiếu đạo, thông minh, nhiều phúc lộc, trong tương lai sẽ gặt hái nhiều thành công.

Nhân trung đẹp còn là biểu hiện cho trường thọ bởi theo tướng học thì vị trí này còn được ví là “Thọ đường”. Ngoài ra, cũng biểu thị cho sự thông minh, sống thọ, chồng giàu sang hiển đạt, con hiếu đạo vẹn tròn. Người phụ nữ có khuôn mặt như vậy thật là có phúc.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!