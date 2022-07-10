Đầu tuần tới (11 - 12/7): Thần Tài mang lộc tới tận nhà, thăng hoa rực rỡ, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, 3 con giáp này chuẩn bị sẵn túi 3 gang mà đựng, muốn nghèo cũng khó

Nửa đầu năm 2022, tuổi Ngọ hầu như không có nhiều tiến triển, thậm chí còn đi lùi hơn so với các năm trước đó, dù có nỗ lực nhiều nhưng kết quả không đi đến đâu.

Đặc biệt, năm nay tuổi Ngọ đã chọn được những người rất ăn ý, hợp gu để cộng tác nên công việc được phối hợp trơn tru và vô cùng hiệu quả. Sự tương hợp giữa họ sẽ khiến cho tất cả đều được lợi, và với các dự án tham vọng của tuổi Ngọ thì có thể đến chính bản thân họ cũng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng về thành quả mà họ đạt được.

Tuy nhiên, đầu tuần tới (11 - 12/7), được quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ cũng nói lời tạm biệt với những khó khăn này và có 1 khởi đầu vô cùng tươi sáng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ, tiền vào như nước. Thậm chí, tuổi Ngọ còn phát huy được hết sự thính nhạy và thông minh của họ, tìm được nhiều cơ hội để đầu tư tốt nên được coi là 1 trong những con giáp giàu có nhất trong năm nay.

Tử vi học có nói, khoảng từ cuối năm trở sang 2022, nhờ cát tinh chiếu rọi, tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may mắn bất ngờ, nên biết để đưa ra các quyết định đúng đắn để có thể giúp họ nhanh chóng đạt được sự tự do tài chính.

Tuổi Tý

Xem tử vi đầu tuần tới (11 - 12/7), người tuổi Tý được dự báo sẽ đón nhiều tin vui tài lộc dưới sự che chở của cát tinh. Vận trình của Tý khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay nhờ chính sự nhạy bén của mình.



Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. Đặc biệt, các đối tác, khách hàng đều có ý định hợp tác lâu dài, giúp bạn thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet



Thứ 2 ngày 11/7/2022 sẽ là thời điểm vượng tài nhất với con giáp này. Bạn nên tận dụng đúng thời cơ sẵn có để giành lợi thế về phía mình.



Nhìn chung người tuổi Tý đang ở đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Cát tinh xuất hiện sẽ giúp giảm đáng kể áp lực mà bạn phải chịu trước đó, nhờ vậy bạn sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Bước vào ngày 11/7, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Tuất sẽ tăng lên gấp bội, danh tiếng và địa vị cũng được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên tuổi Tuất nên chú ý về tâm trạng và nên biết kiểm soát suy nghĩ những lúc đối mặt với khó khăn hoặc một số thị phi trong môi trường công sở.

Đây là giai đoạn khá thử thách đối với tuổi Tuất, chỉ cần tuổi Tuất vững tâm vượt qua được thì thời gian tới sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống cũng vì những yếu tố này mà thăng hoa vượt trội, có người cuối năm có thể đổi nhà mua xe.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.