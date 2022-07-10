Đầu tuần tới (11 - 12/7): Thần Tài mang lộc tới tận nhà, thăng hoa rực rỡ, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, 3 con giáp này chuẩn bị sẵn túi 3 gang mà đựng, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 18:23

Xem tử vi đầu tuần tới (11 - 12/7), 3 con giáp được dự báo sẽ đón nhiều tin vui tài lộc dưới sự che chở của cát tinh.

Tuổi Ngọ

Nửa đầu năm 2022, tuổi Ngọ hầu như không có nhiều tiến triển, thậm chí còn đi lùi hơn so với các năm trước đó, dù có nỗ lực nhiều nhưng kết quả không đi đến đâu.

Tuy nhiên, đầu tuần tới (11 - 12/7), được quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ cũng nói lời tạm biệt với những khó khăn này và có 1 khởi đầu vô cùng tươi sáng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ, tiền vào như nước. Thậm chí, tuổi Ngọ còn phát huy được hết sự thính nhạy và thông minh của họ, tìm được nhiều cơ hội để đầu tư tốt nên được coi là 1 trong những con giáp giàu có nhất trong năm nay.

Đặc biệt, năm nay tuổi Ngọ đã chọn được những người rất ăn ý, hợp gu để cộng tác nên công việc được phối hợp trơn tru và vô cùng hiệu quả. Sự tương hợp giữa họ sẽ khiến cho tất cả đều được lợi, và với các dự án tham vọng của tuổi Ngọ thì có thể đến chính bản thân họ cũng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng về thành quả mà họ đạt được.

Tử vi học có nói, khoảng từ cuối năm trở sang 2022, nhờ cát tinh chiếu rọi, tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may mắn bất ngờ, nên biết để đưa ra các quyết định đúng đắn để có thể giúp họ nhanh chóng đạt được sự tự do tài chính.

Tuổi Tý

Xem tử vi đầu tuần tới (11 - 12/7), người tuổi Tý được dự báo sẽ đón nhiều tin vui tài lộc dưới sự che chở của cát tinh. Vận trình của Tý khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay nhờ chính sự nhạy bén của mình.

Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. Đặc biệt, các đối tác, khách hàng đều có ý định hợp tác lâu dài, giúp bạn thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

 

Đầu tuần tới (11 - 12/7): Thần Tài mang lộc tới tận nhà, thăng hoa rực rỡ, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, 3 con giáp này chuẩn bị sẵn túi 3 gang mà đựng, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Thứ 2 ngày 11/7/2022 sẽ là thời điểm vượng tài nhất với con giáp này. Bạn nên tận dụng đúng thời cơ sẵn có để giành lợi thế về phía mình.

Nhìn chung người tuổi Tý đang ở đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Cát tinh xuất hiện sẽ giúp giảm đáng kể áp lực mà bạn phải chịu trước đó, nhờ vậy bạn sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng.

 

Tuổi Tuất

Bước vào ngày 11/7, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Tuất sẽ tăng lên gấp bội, danh tiếng và địa vị cũng được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên tuổi Tuất nên chú ý về tâm trạng và nên biết kiểm soát suy nghĩ những lúc đối mặt với khó khăn hoặc một số thị phi trong môi trường công sở.

Đây là giai đoạn khá thử thách đối với tuổi Tuất, chỉ cần tuổi Tuất vững tâm vượt qua được thì thời gian tới sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống cũng vì những yếu tố này mà thăng hoa vượt trội, có người cuối năm có thể đổi nhà mua xe.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Bước sang tháng 7 âm, 3 con giáp đời sẽ “nở hoa”, công thành danh toại, tiền ùa vào túi, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng bội thu lợi nhuận

Bước sang tháng 7 âm, 3 con giáp đời sẽ “nở hoa”, công thành danh toại, tiền ùa vào túi, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng bội thu lợi nhuận

Tháng 7 âm, 3 con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch