Tử vi ngày 11/7/2022 của 12 con giáp: Tý tài lộc hanh thông - gánh lộc về nhà; Dần vượng nhân duyên - tình yêu nở rộ; Ngọ nhặt được tiền - dễ dàng trúng số

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 09:15

Tử vi ngày 11/7/2022 của 12 con giáp: Vận may về tiền bạc sẽ đến với những con giáp này, giúp thu nhập tăng tiến chóng mặt. Cùng xem đó sẽ là những cái tên số đỏ nào?

Tuổi Tý 

Tử vi thứ Hai của 12 con giáp, người tuổi Tý có tam hội cục nâng đỡ nên đường tài lộc rạng rỡ, có nhiều cơ hội làm ăn tốt. Bạn đàm phán, kí kết hợp đồng, thương lượng đều hanh thông như ý, tiến hành đầu tư, triển khai kế hoạch mới chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt.

Hôm nay cũng là ngày mà Ấn tinh soi chiếu, công danh không có điểm gì để chê, cơ hội thăng tiến rất rõ ràng. Thủy khí thịnh vượng, ngoại giao khéo léo, được lòng cấp trên cấp dưới. Chỉ cần bạn khẳng định được năng lực bản thân qua công việc thực tiễn thì thăng chức trong tầm tay.uổi Sửu vào thứ ba, ngày 11/7

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày của người tuổi Sửu gặp Chính Ấn có lộc công danh, càng làm càng hăng say, không những thu về tiền tài mà còn có vị trí quan trọng, địa vị xã hội vượt trội. Bạn đang dần trở thành người quan trọng trong công ty, ở nơi làm việc, nhận được nhiều sự tín nhiệm.

Ngày ngũ hành bất hòa, có điềm rơi tiền mất của nhưng không lớn, bản mệnh lưu ý một chút thì sẽ tai qua nạn khỏi. Hơn nữa, mất này là do hỏng hóc, sai sót của bạn do thiếu tập trung nên không trách ai được, tự mình cẩn thận hơn nữa tuổi Sửu nhé.

Tình cảm có điểm sáng khi Thực Thần tới, làm mối nhân duyên, quen biết nhiều người, có thêm cơ hội. Mọi chuyện đang ở giai đoạn bắt đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ, bản mệnh cũng còn khá đắn đo. Thận trọng là tốt nhưng hãy cởi mở hơn, không nên bó hẹp bản thân.

Tử vi ngày 11/7/2022 của 12 con giáp: Tý tài lộc hanh thông - gánh lộc về nhà; Dần vượng nhân duyên - tình yêu nở rộ; Ngọ nhặt được tiền - dễ dàng trúng số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đón ngày thứ Hai có sao Hồng Loan vượng nhân duyên, tình yêu nở rộ, người đang yêu thì sớm tối bên nhau, người độc thân có thêm đối tượng theo đuổi, người có gia đình ngày càng hòa hợp. Cát tinh này mang tới cho bản mệnh một ngày vui vẻ, tinh thần sảng khoái.

Nhưng sự nghiệp của người tuổi Dần không quá hanh thông trong hôm nay vì Tỷ Kiên mang đến những rắc rối rất trời ơi đất hỡi. Tuy bạn có năng lực, thông minh lại nhanh nhẹn nhưng kiêu ngạo, chưa lường trước được những tình huống có thể xảy ra nên không tránh được sai lầm đáng tiếc.

Tuổi Dần trong ngày ngũ hành tương sinh gặp người tốt trên đường, thuận tiện kết thành bạn bè. Bạn cũng nên thuận tay giúp đỡ người khác nếu có cơ hội, không khó khăn gì mà lại tự làm bản thân thấy vui vẻ, yêu đời, tăng thêm nhân duyên.

Tuổi Mão

Theo tử vi phương Đông của 12 con giáp, người tuổi Mão gặp tam hợp cục có quý nhân phù trợ. Người này là cấp trên, người lớn tuổi, có kinh nghiệm và những mối quan hệ để dẫn dắt, nâng đỡ bản mệnh trong công việc cũng như cuộc sống. Có khó khăn gì thì lên tiếng, người đó sẽ không ngần ngại ra tay giải cứu bản mệnh.

Người tuổi Mão tính khí ôn hòa, Thủy sinh Mộc vượng lại càng ngọt ngào, đáng yêu, dịu dàng, chiếm trọn trái tim của những người xung quanh. Nhân duyên của bạn không tệ, không chỉ tình yêu tốt đẹp mà tình bạn, tình thân cũng đang tiến triển tích cực.

Sức khỏe không tốt lắm do Mộc khí bốc cao hại gan, cần thanh lọc cơ thể, đảm bảo âm dương cân bằng, tỳ không tổn thương. Ngày này nên uống nhiều nước, ăn đồ mát, hạn chế đồ dầu mỡ, không uống bia rượu và hút thuốc lá, tránh dùng chất kích thích.

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 11/7/2017, người tuổi Thìn có vận trình ổn thỏa, không quá nổi bật nhưng êm đềm. Phải kể tới sự hiền hòa của Thiên Đức giúp bản mệnh có thể được tận hưởng một ngày bình an, công việc khá, thu nhập tốt, tình duyên cũng hanh thông.

Đáng kể nhất là công việc, sau thời gian dài nỗ lực, người tuổi Thìn đã có chỗ đứng nhất định, đạt được vị trí mà mình mong muốn nên bạn tương đối thả lỏng. Tuy vẫn làm việc chăm chỉ, cẩn trọng nhưng bạn đã không còn bận rộn như trước.

Tử vi ngày 11/7/2022 của 12 con giáp: Tý tài lộc hanh thông - gánh lộc về nhà; Dần vượng nhân duyên - tình yêu nở rộ; Ngọ nhặt được tiền - dễ dàng trúng số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay của người tuổi Tị xung với địa chi ngày nên có điềm cãi cọ, tranh chấp khá lớn. Bạn không những đấu võ mồm với người khác mà còn kéo nhau ra tòa hoặc dây dưa tới phép luật, kiện tụng không hề đơn giản, kéo theo biết bao hệ lụy phiền phức.

Người tuổi Tị vốn tính thận trọng và khéo tính toán nhưng lần này sự việc tiến triển vượt ngoài tầm kiểm soát. Bạn nên cầu quý nhân Giải Thần hài hòa, giải quyết việc này bằng thương lượng đàm phán thì tốt hơn là theo pháp luật. Sẽ phải mất một khoản tiền kha khá nữa đấy.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi của người tuổi Ngọ có Chính Tài lèo lái nên thu nhập ổn định, làm việc hanh thông. Bạn nên tập trung vào công việc chính, mở rộng quy mô thế mạnh của mình thay vì nghĩ rằng sẽ làm thêm việc khác, nâng cao chuyên môn, trau dồi kĩ năng để nâng cấp bản thân lên vị trí mới.

Tuổi Ngọ nhặt được tiền hoặc trúng xổ số, trúng giải thưởng, vận may về tài chính có đến bất ngờ. Nhưng khoản Thiên Tài này không lớn, bạn không thể trông chờ làm giàu từ đây nên chỉ chơi cho vui thôi nhé, đừng quá ham mê mà tiền mất tật mang.

Tuổi Mùi 

Tử vi thứ 3 cho biết, người tuổi Mùi trong ngày tam hợp vượng vận trình có vận may rất khá, đi đâu cũng được người khác giúp đỡ, hanh thông hơn, không mất nhiều công sức. Nhất là đường hành chính giấy tờ đặc biệt thuận lợi, nên tiến hành hoàn tất những hạng mục còn thiếu trong hôm nay.

Công việc và tài lộc khả quan, người tuổi Mùi nhiều hi vọng trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Nếu đang tham gia ngành nghề này thì cơ hội phát triển rất rộng mở, sẽ có người đưa tới thông tin hữu ích, hãy nhanh chóng nắm bắt và triển khai thu lợi nhé.

Tuổi Thân

Khác với tử vi ngày 10/7, hôm nay của người tuổi Thân vì gặp ngày tương xung nên gia đình lạnh nhạt, trong nhà không khí cẳng thẳng, có nhiều khúc mắc. Với gia đình nhiều thế hệ thì chuyện này hết sức bình thường, mỗi người một quan điểm riêng, mâu thuẫn là không tránh khỏi.

Kim sinh Thủy vượng, tài lộc dồi dào, làm ăn hanh thông như nước chảy. Bản mệnh ra ngoài sẽ thấy thoải mái và may mắn hơn khi ở nhà nên kiến nghị hãy năng nổ làm việc. Hơn nữa, người nhà cũng cần thời gian bình tĩnh lại, tránh mặt nhau để nguôi ngoai cơn giận.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 11/7 của người tuổi Dậu vì có Kiếp Tài nên đề phòng mất tiền, mất mát tài sản lớn. Bạn dễ lơ là, trong một phút bất cẩn mà để tiền không cánh bay đi, thất thoát này ảnh hưởng tới khả năng tài chính trong cả tháng, sẽ rất khó khăn khi chi tiêu.

Song công việc khá tốt cũng là bản mệnh yên lòng, sẽ có khoản thu bù đắp phần nào số tiền đã mất. Tuổi Dậu có thể nghĩ tới việc làm thêm nhưng thực sự nguồn thu bấp bênh này không quá đáng tin và cũng không nhiều nên chỉ có thể đỡ bạn một chút rất nhỏ thôi.

Tuổi Tuất

Ngày tuổi Tuất gặp Hoa Cái, tuy tài hoa nhưng cô đơn, buồn bã, không có người thấu hiểu. Nếu bạn đang theo đuổi nghề sáng tạo thì đây là việc rất đáng buồn vì sự nghiệp cũng không suôn sẻ, tác phẩm làm ra không tệ nhưng lại không được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng.

Tuổi Tuất trong lúc khó khăn nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ người thân và bạn bè. Chủ yếu là về mặt vật chất, tạo cơ hội để bạn làm thêm, làm nghề tay trái tăng thu nhập, giảm bớt gánh nặng kinh tế. Đừng từ chối vì ai cũng có lúc cần tới những người khác, không nên giấu mình mà tự gánh vác.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ mắc tâm bệnh trong ngày Hợi Thủy tự hình, lo nghĩ vớ vẩn, suy diễn những chuyện không có thật. Bạn khá nhạy cảm, chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm quá lên thành nghiêm trọng, nghĩ ngợi một mình, không tự thoát ra được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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7h ngày 17/7, xui xẻo tránh xa, cát tinh soi chiếu nên Mão không chỉ dễ dàng đạt được những gì mình muốn mà còn gánh tiền mỏi lưng.

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