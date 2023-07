Tử vi ngày 11/7/2022 của 12 con giáp: Tý tài lộc hanh thông - gánh lộc về nhà; Dần vượng nhân duyên - tình yêu nở rộ; Ngọ nhặt được tiền - dễ dàng trúng số

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày của người tuổi Sửu gặp Chính Ấn có lộc công danh, càng làm càng hăng say, không những thu về tiền tài mà còn có vị trí quan trọng, địa vị xã hội vượt trội. Bạn đang dần trở thành người quan trọng trong công ty, ở nơi làm việc, nhận được nhiều sự tín nhiệm.



Ngày ngũ hành bất hòa, có điềm rơi tiền mất của nhưng không lớn, bản mệnh lưu ý một chút thì sẽ tai qua nạn khỏi. Hơn nữa, mất này là do hỏng hóc, sai sót của bạn do thiếu tập trung nên không trách ai được, tự mình cẩn thận hơn nữa tuổi Sửu nhé.



Tình cảm có điểm sáng khi Thực Thần tới, làm mối nhân duyên, quen biết nhiều người, có thêm cơ hội. Mọi chuyện đang ở giai đoạn bắt đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ, bản mệnh cũng còn khá đắn đo. Thận trọng là tốt nhưng hãy cởi mở hơn, không nên bó hẹp bản thân.